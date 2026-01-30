"Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией - работает ли то, о чем заявлял Трамп?

В Кремле эту информацию подтвердили в собственной интерпретации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Трамп лично попросил лидера РФ воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. «Президент Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для переговоров», - заявил он. При этом остается неясным, когда именно состоялся разговор Трампа и Путина и с какого момента Россия начала отсчет так называемой «недели воздержания». Примечательно, что уже с 1 февраля Украину ожидает новая волна сильных морозов — температура может опуститься до минус 30 градусов. Именно в этот день предполагаемое «энергетическое перемирие» истекает, после чего угроза новых ударов вновь возрастает.