"Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией - работает ли то, о чем заявлял Трамп?
Россия обещает не бомбить, Украина не видит соглашения, а США говорят о личной просьбе Трампа. Так называемое энергетическое перемирие оказалось хрупкой паузой без гарантий и без прямого диалога.
Между Украиной и Россией не существует прямого соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии на зимний период. По словам Зеленского, речь идет не о договоренности, а лишь о возможности, реализация которой остается под вопросом. Он подчеркнул, что между Киевом и Москвой не велось прямого диалога и не подписывались какие-либо взаимные обязательства в этой сфере. Таким образом, Украина не рассматривает происходящее как полноценное перемирие.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия согласилась временно воздержаться от ударов по Украине в период зимних морозов. Зеленский поблагодарил Трампа за участие, однако уточнил, что официального соглашения между сторонами нет.
В Кремле эту информацию подтвердили в собственной интерпретации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Трамп лично попросил лидера РФ воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. «Президент Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для переговоров», - заявил он. При этом остается неясным, когда именно состоялся разговор Трампа и Путина и с какого момента Россия начала отсчет так называемой «недели воздержания». Примечательно, что уже с 1 февраля Украину ожидает новая волна сильных морозов — температура может опуститься до минус 30 градусов. Именно в этот день предполагаемое «энергетическое перемирие» истекает, после чего угроза новых ударов вновь возрастает.
Зеленский также сообщил, что запланированные на 1 февраля трехсторонние переговоры США, Украины и России в Абу-Даби могут быть перенесены. По его словам, на ситуацию влияет обострение отношений между США и Ираном, что вносит дополнительную неопределенность.
Отдельно президент Украины прокомментировал приглашение российской стороны прибыть в Москву. Он назвал его неконструктивным и вновь в свою очередь публично предложил Владимиру Путину приехать в Киев. По мнению Зеленского, приглашения в Москву звучат в тех случаях, когда одна из сторон не хочет реальной встречи, но не готова сказать об этом прямо.