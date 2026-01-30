Налогоплательщикам придется раскошелится на развлечения элиты: толпа латвийских политиков со свитой едет на Олимпиаду в Милане
На зимние Олимпийские игры в Италии Латвия отправляется с исторически самой большой делегацией спортсменов. Впечатляющим обещает быть и количество представителей правительства, которые посетят игры. Возник вопрос — почему политикам вообще нужно присутствовать на спортивных событиях такого масштаба? Это решила выяснить программа 360 TV Ziņas.
В состав латвийской олимпийской делегации в качестве почетных гостей включены премьер-министр Эвика Силиня, президент государства Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде. С Силиней поедут также три сотрудницы ее бюро. Столько же сопровождающих лиц будет и у президента, в то время как министра образования будет сопровождать один человек. Возникает вопрос — что делают должностные лица на Олимпийских играх и действительно ли свите представителей государства в Милане нужно быть настолько многочисленной?
Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс поясняет: «Вопрос в форме. Политики используют такие мероприятия, чтобы показать себя, часто — чтобы встретиться с руководителями других государств. Политикам нужно быть осторожными — это не должно превращаться в фотосессию, съемку селфи и создание собственного имиджа».
Журналист Армандс Пуче считает: «Можно не ехать, но они поедут, будут отдыхать, радоваться, а потом, когда в следующий раз возникнет выбор, где взять деньги, они побегут к коалиции и скажут — дайте. И они вспомнят — это же было так классно, мы так хорошо отдохнули. Их накормят, дадут сувениры. Так же как детей можно купить наклейками, так же этих политиков купят ужином и рюмкой коньяка, и так они там будут радоваться».
Несмотря на то, что Россия ежедневно продолжает убивать украинцев, в общей сложности 13 спортсменов страны-агрессора в нейтральном статусе примут участие в Олимпийских играх этого года. Если уж мы поддерживаем Украину всеми возможными способами, не стало бы отсутствие должностных лиц в Милане серьезным международным посланием о том, что Латвия дистанцируется от мероприятий, которые готовы принимать у себя государства-агрессоры?
Марис Анджанс говорит: «Нужно осознавать, что позиция Латвии фундаментально ничего не изменит. Если это коллективное действие, если удается убедить несколько стран не участвовать, тогда это гораздо более эффективный способ продемонстрировать свою позицию».
Армандс Пуче высказывается еще жестче: «На политическом уровне эти люди, которые будут представлять государство, могли бы как минимум понять, что если МОК не может собраться и идет на уступки россиянам, и это история о коррупции, то что там будут делать Ринкевич и Силиня? Аплодировать нейтральным спортсменам? Или говорить — ну да, видите, как плохо, что они здесь участвуют? В целом это выглядит очень неприлично».