В Сейме почти 12 часов спорили о внешней политике. Депутаты призвали не портить отношения с США
После почти 12 часов, включая перерывы, парламентарии в четверг завершили дебаты по внешней политике. Депутаты начали ежегодные внешнеполитические дебаты в Сейме в 9:00 и закончили перед 21:00.
На ежегодных дебатах министр иностранных дел Байба Браже проинформировала депутатов о проделанной работе и планах во внешней политике государства, а также об актуальных вопросах Европейского союза (ЕС).
В ходе дебатов депутаты оппозиционных партий указали на вопросы, которые необходимо срочно решать, чтобы улучшить ситуацию во внешней политике. Большинство оппозиционных депутатов призвали к более активному сотрудничеству с президентом США Дональдом Трампом.
В свою очередь депутаты коалиции в дебатах похвалили проделанное и обозначили еще предстоящие задачи.
Например, руководитель фракции Сейма от «Объединенного списка» Эдгар Таварс выразил мнение, что сейчас нет полной ясности относительно того, что ожидает в будущем, а выбор, который предстоит сделать, сложен. Таварс подчеркнул важность отношений со стратегическими партнерами. Он отметил, что общество тоже хочет ясности, определенности и четких действий от тех, кто формирует внешнюю политику.
Политик акцентировал, что отношения с США должны быть такими, «в которых ноль проблем», поэтому, по его мнению, политикам следует «притормозить» с насмешливыми высказываниями в социальных сетях, а также не поддерживать акции, на которых «размахивают палестинскими флагами».
Руководитель фракции «Латвия на первом месте» Линда Лиепиня заявила, что в этом году внешнеполитические дебаты уже не только об Украине, НАТО или санкциях, а «о том, что мы думаем о США». «Если кто-то здесь снова думает, что ЕС или Европа в целом могут защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не можете!» — именно такие слова, по словам Лиепини, выбрал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, обращаясь к депутатам Европарламента.
По мнению Лиепини, сегодня внешней политике Латвии нужна «посадка на землю», чтобы реально защищать экономические и безопасностьные интересы Латвии. «Наша безопасность зависит от НАТО и главного военно-стратегического партнера НАТО — США», — считает депутат.
Депутат Сейма, руководитель делегации Латвии в Балтийской ассамблее Янис Вуцанс отметил, что интеграция согласованных подходов в совместные операции, развитие военной промышленности и согласование инициатив по устойчивости позволили бы странам Балтии создать взаимно согласованную региональную систему обороны, способную сдерживать угрозы и эффективно реагировать на меняющиеся вызовы.
Заместитель председателя Сейма, руководитель делегации Латвии в Парламентской ассамблее Совета Европы Занда Калниня-Лукашевица выделила в качестве главного приоритета безопасность — защиту ценностей Европы и Латвии, укрепление целостности выборов, ограничение российской агрессии и значение трансатлантического альянса.
Руководитель фракции «Новое единство» в Сейме Эдмунд Юревиц выразил благодарность сотрудникам дипломатической службы, послам и представителям консульской службы, чья ежедневная работа обеспечивает защиту интересов Латвии, помощь гражданам за рубежом и поддержку Украины и союзников. Он также подчеркнул необходимость поблагодарить Браже за последовательную и жесткую работу по защите интересов Латвии в ЕС и НАТО, а также за вклад в обеспечение продолжения поддержки Украины и продления санкций. Юревиц отдельно отметил действия министра в период, когда «против нее была направлена кампания по очернению со стороны лиц, находящихся под санкциями».
Калниня-Лукашевица также указала, что стабильность поддерживается экономической устойчивостью, которую можно обеспечить через сотрудничество в ЕС, инвестиции и рост экспорта, а также через более активное вовлечение жителей Латвии в различные процессы.
Дебаты этого года проходили в символичное время: 105 лет назад, 26 января 1921 года, в Париже Верховный совет союзников признал Латвию де юре. Это был политический орган принятия решений победивших в Первой мировой войне государств — Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Японии, — формировавший послевоенный международный порядок.
Вскоре за этим решением последовали и другие страны. К концу 1922 года Латвию де юре признали 28 государств, а за весь межвоенный период — 42 государства.