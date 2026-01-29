В Сейме почти 12 часов спорили о внешней политике. Депутаты призвали не портить отношения с США

Руководитель фракции «Латвия на первом месте» Линда Лиепиня заявила, что в этом году внешнеполитические дебаты уже не только об Украине, НАТО или санкциях, а «о том, что мы думаем о США». «Если кто-то здесь снова думает, что ЕС или Европа в целом могут защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не можете!» — именно такие слова, по словам Лиепини, выбрал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, обращаясь к депутатам Европарламента.