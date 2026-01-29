Растет риск попыток России и других недружественных стран повлиять на осенние выборы в Сейм
Растет риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя все более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта, — говоря о вызовах для информационной среды Латвии в 2026 году, на заседании Совета по реализации Меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций подчеркнул директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.
Янис Сартс отметил, что сейчас меняется характер операций внешнего влияния: они становятся дешевле, более массовыми и технологически продвинутыми, тем самым повышая риски и для Латвии. «Если до сих пор операции влияния в некотором смысле были ремеслом, то сейчас мы видим индустриализацию», — подчеркнул он.
По словам Сартса, искусственный интеллект все чаще используется как для массовой генерации контента, так и для создания фальшивых профилей и автоматизированных «участников разговоров», которые способны выглядеть и вести себя как реальные люди. Особенно тревожная тенденция — проникновение таких аккаунтов в небольшие сообщества по интересам и дискуссионные группы, где они могут пытаться перехватывать динамику общения и направлять дискуссии в определенное русло, распространяя выгодные им нарративы.
Сартс предупредил, что крайне важно уметь распознавать и предотвращать манипуляции своевременно, поскольку в избирательном процессе решающее значение имеет доверие общества. Учреждениям, выявив возможный манипулятивный контент, следует проверять его незамедлительно и, при необходимости, применять соответствующие правовые инструменты. «Наши системы и общество должны уметь видеть и действовать в режиме реального времени», — отметил он.
Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс подчеркнул, что Латвия уже начала скоординированную подготовку, чтобы укрепить устойчивость к внешним угрозам в процессе выборов в Сейм:
«Государственное управление относится к этому риску серьезно и усиливает готовность своевременно выявлять и снижать угрозы, в том числе совершенствуя межведомственное сотрудничество и привлекая экспертов. Существенная роль в этом процессе принадлежит и неправительственным организациям».
Распоряжением Кабинета министров от 28 января 2026 года № 33 «О межведомственной группе» создан формат сотрудничества для предотвращения возможных угроз безопасности демократическому и честному проведению выборов в Сейм. В группе будут работать представители Государственной канцелярии, Центральной избирательной комиссии, Государственного агентства цифрового развития, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Государственной полиции, Центра защиты прав потребителей, а также других учреждений. Первое рабочее заседание группы состоится в начале февраля. «Мы создали межведомственную координационную группу по предотвращению внешних угроз, объединив все ответственные службы и учреждения. Группа будет отслеживать риски на всех этапах выборов — от подачи списков до предвыборной агитации и проведения выборов. Мы также пригласили к участию Яниса Сартса, чтобы благодаря его экспертизе еще эффективнее своевременно выявлять и снижать внешние угрозы выборам», — заявил Кронбергс.