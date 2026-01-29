Растет риск попыток России и других недружественных стран повлиять на осенние выборы в Сейм

Распоряжением Кабинета министров от 28 января 2026 года № 33 «О межведомственной группе» создан формат сотрудничества для предотвращения возможных угроз безопасности демократическому и честному проведению выборов в Сейм. В группе будут работать представители Государственной канцелярии, Центральной избирательной комиссии, Государственного агентства цифрового развития, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Государственной полиции, Центра защиты прав потребителей, а также других учреждений. Первое рабочее заседание группы состоится в начале февраля. «Мы создали межведомственную координационную группу по предотвращению внешних угроз, объединив все ответственные службы и учреждения. Группа будет отслеживать риски на всех этапах выборов — от подачи списков до предвыборной агитации и проведения выборов. Мы также пригласили к участию Яниса Сартса, чтобы благодаря его экспертизе еще эффективнее своевременно выявлять и снижать внешние угрозы выборам», — заявил Кронбергс.