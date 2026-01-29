Впервые банки сберегли больше, чем украли мошенники: 14 млн против 12 млн евро

В свою очередь главный юрисконсульт управления лицензирования и санкций Банка Латвии Ингус Валтиньш отметил, что ситуация с мошенничеством в Латвии по сравнению с другими европейскими странами "очень хорошая". Приемлемым считается показатель, когда доля средств, полученных мошенниками через банковские переводы, составляет 0,001% их общего объема. В Латвии в 2024 году этот показатель был ниже 0,001%, тогда как в Эстонии - 0,003%, а в Литве - 0,005%.