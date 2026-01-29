Впервые банки сберегли больше, чем украли мошенники: 14 млн против 12 млн евро
2025-й стал переломным: банки Латвии впервые предотвратили больше мошенничеств (14 млн евро), чем было совершено (12,2 млн). Но мошенники не сдаются — используют дипфейки и вовлекают жертв в "секретные операции".
В прошлом году мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии почти 12,22 млн евро, что на 21,3% меньше, чем в 2024 году, сообщили в Ассоциации финансовой отрасли (АФО).
В прошлом году было зафиксировано 6667 случаев мошенничества, что на 26,1% меньше, чем в 2024 году. В том числе выявлено 3498 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было похищено около 6,5 млн евро. Также зафиксировано 2530 случаев инвестиционного мошенничества с ущербом в размере 4,8 млн евро и 639 случаев мошенничества других видов на сумму почти 837 тыс. евро.
Предотвращено в прошлом году было почти 18,5 тыс. случаев мошенничества на общую сумму около 14 млн евро. По сравнению с 2024 годом количество предотвращенных случаев выросло на 15,5%. В прошлом году удалось предотвратить 5170 попыток телефонного мошенничества на сумму около 6,55 млн евро, 12 212 попыток инвестиционного мошенничества на сумму около 6,5 млн евро и 1082 других случая мошенничества на сумму примерно 965 тыс. евро.
Как сообщил журналистам руководитель рабочей группы АФО по ограничению мошенничества, руководитель управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис, 2025 год стал первым, когда "сберечь" удалось больше средств людей, чем было похищено. В то же время он отметил, что суммы, которые выманиваются у людей, по-прежнему огромны. В мошенничестве доминируют телефонные и инвестиционные схемы, при этом мошенники приспосабливаются к актуальной ситуации, придумывая новые способы, как обмануть людей.
Банкам удается предотвратить примерно 86% попыток инвестиционного мошенничества и около 60% попыток телефонного мошенничества. Как отметил Пелцис, инвестиционное мошенничество банкам выявить легче, тогда как в телефонных схемах часто задействованы наличные деньги.
В прошлом году для мошенничества активно использовались фальшивые сообщения якобы от государственных учреждений, подделка номеров, дипфейки с использованием известных в обществе людей. Также среди методов мошенничества появилось вовлечение людей якобы в секретные операции, в результате которых у них выманивали и жилье, и деньги.
В свою очередь главный юрисконсульт управления лицензирования и санкций Банка Латвии Ингус Валтиньш отметил, что ситуация с мошенничеством в Латвии по сравнению с другими европейскими странами "очень хорошая". Приемлемым считается показатель, когда доля средств, полученных мошенниками через банковские переводы, составляет 0,001% их общего объема. В Латвии в 2024 году этот показатель был ниже 0,001%, тогда как в Эстонии - 0,003%, а в Литве - 0,005%.
Как сообщалось, в 2024 году было зафиксировано 9025 случаев мошенничества и похищено 15,53 млн евро, а предотвращено 17 314 случаев на общую сумму около 12,2 млн евро.
Крупнейшим банком Латвии по размеру активов является Swedbank, за ним следуют SEB banka, банк Citadele и филиал Luminor Bank в Латвии.