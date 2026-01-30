Молодежь мечтает о творчестве, бизнес ищет рабочих рук. Почему латвийский рынок труда не сходится?
Латвии нужно 900 тысяч работников, сейчас их 800. Но молодежь мечтает о карьере в искусстве и спорте, а работодатели требуют опыт даже от выпускников и ищут кадры в производство и логистику.
Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять, сообщает Latvijas Avīze.
В то время как некоторые отрасли лучше привлекают молодежь, в других перспективы довольно мрачные. Теоретически, латвийский рынок труда сейчас более открыт, чем когда-либо, в том числе и для молодежи. Как отмечает представитель Латвийской конфедерации работодателей Лиене Вороненко,
в настоящее время в стране насчитывается около 800 тысяч работников, но для полноценного функционирования общества необходимо как минимум 900-930 тысяч.
Но между желаемым и реальным есть разрыв. "Можно сказать, что наш рынок труда относительно открыт для молодежи, но его "дружелюбность" можно поставить под сомнение. Найти первую работу по специальности по-прежнему остается большой проблемой для молодых людей. Почему? Потому что работодатели в Латвии по-прежнему предпочитают уже подготовленных сотрудников. Даже на вакансиях, рекламируемых как начальный или "младший" уровень, часто требуется два-три года опыта, который молодой человек физически не может получить сразу после окончания учебы", - сказала эксперт по развитию лидерских качеств Figure Baltic Advisory Ольга Дзене.
Выбор профессии у молодежи часто далек от отраслей, где в будущем будут сосредоточены инвестиции и рабочие места. Такие выводы сделаны на основе опроса молодежи в средних школах, проведенного Латвийским акселератором образования в конце прошлого года. Наибольший интерес наблюдается к отраслям с ограниченным потенциалом роста.
Например, около 19% молодых людей хотят работать в креативных индустриях (искусство, дизайн, музыка), хотя доля этих секторов в валовом внутреннем продукте (ВВП) Латвии составляет всего около 2-3%.
14% молодых людей планируют карьеру в спорте, при этом вклад этого сектора в ВВП составляет менее 1%. Между тем стратегически важные отрасли остаются обделенными вниманием молодежи. Производственный сектор, на долю которого приходится 13-14% ВВП, интересует лишь около 8% молодых людей, транспорт и логистика (доля в ВВП 8-9%) - 7%, а лесная промышленность и лесное хозяйство, являющиеся одним из столпов латвийского экспорта (доля в ВВП 6-7%), привлекают лишь 3% молодежи. Энергетический сектор, важность которого возрастает в контексте безопасности и "зеленого" перехода, также не особо интересен молодым.