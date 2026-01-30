Молодежь мечтает о творчестве, бизнес ищет рабочих рук. Почему латвийский рынок труда не сходится?

Но между желаемым и реальным есть разрыв. "Можно сказать, что наш рынок труда относительно открыт для молодежи, но его "дружелюбность" можно поставить под сомнение. Найти первую работу по специальности по-прежнему остается большой проблемой для молодых людей. Почему? Потому что работодатели в Латвии по-прежнему предпочитают уже подготовленных сотрудников. Даже на вакансиях, рекламируемых как начальный или "младший" уровень, часто требуется два-три года опыта, который молодой человек физически не может получить сразу после окончания учебы", - сказала эксперт по развитию лидерских качеств Figure Baltic Advisory Ольга Дзене.