"Нам не нужны те, кто здесь не сердцем и душой": в 2025 году более половины соискателей убежища сбежали из Латвии

Сколько из них удается добраться до своей «страны мечты», в PMLP не знают. Однако у многих путь обрывается уже у соседей. Министерство внутренних дел Литвы недавно сообщило, что в прошлом году в 2,5 раза выросло число нелегальных иммигрантов, попавших в Литву из Латвии и задержанных там, — почти до 1300 человек. Литовские СМИ на прошлой неделе также широко сообщали, что с разницей в несколько дней там задержали 25 нелегальных иммигрантов из Латвии.