"Нам не нужны те, кто здесь не сердцем и душой": в 2025 году более половины соискателей убежища сбежали из Латвии
В прошлом году вдвое выросло число задержанных в Литве нелегальных иммигрантов, которые прибыли в соседнюю страну из Латвии. Министерство внутренних дел Литвы сообщает, что среди них есть как нелегально пересекшие белорусскую границу, так и те, кто запросил убежище в Латвии, но самовольно покинул страну. В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) признают: побеги из центров для соискателей убежища происходят регулярно.
В PMLP отмечают, что это уже известная схема: запросить убежище в Латвии и, пока заявление рассматривается, отправиться «искать счастья» в Западную Европу. В прошлом году из двух центров размещения соискателей убежища в Латвии — в Муцениеках и в Лиепне (Алуксненский край) — всего сбежали 687 человек. Это более половины от всех зарегистрированных в прошлом году соискателей убежища в Латвии, сообщают «TV3 Ziņas».
«Это исторически сложившаяся ситуация, когда часть соискателей убежища использует Латвию как своего рода транзитную остановку, чтобы уехать в другие страны — в Германию, Францию, то есть в страны, где, по их мнению, можно получить более высокие пособия по убежищу», — говорит представитель PMLP Мадара Пуке.
По данным PMLP, в прошлом году убежище в Латвии попросили в общей сложности 1288 человек. Чаще всего это были соискатели убежища из Сомали, Афганистана, Эфиопии, Марокко и Таджикистана.
Почему соискателям убежища так легко удается покидать центры? В управлении объясняют: потому что это не закрытые учреждения.
«Это означает, что пока идет процесс предоставления убежища, человек может находиться и вне центра, уведомив, где он находится, а также, находясь в центре, может выходить за пределы территории. Поэтому самовольный уход достаточно прост», — говорит представитель PMLP.
Сколько из них удается добраться до своей «страны мечты», в PMLP не знают. Однако у многих путь обрывается уже у соседей. Министерство внутренних дел Литвы недавно сообщило, что в прошлом году в 2,5 раза выросло число нелегальных иммигрантов, попавших в Литву из Латвии и задержанных там, — почти до 1300 человек. Литовские СМИ на прошлой неделе также широко сообщали, что с разницей в несколько дней там задержали 25 нелегальных иммигрантов из Латвии.
15 из них задержали в аэропорту Вильнюса. Там они, имея возможность предъявить лишь выданные в Латвии удостоверения о подаче заявления на убежище, пытались улететь в Гамбург (Германия). Еще ранее литовские пограничники задержали в Шяуляе в поезде Рига-Вильнюс 10 граждан Сомали и Судана. Они также незаконно покинули Латвию и были возвращены обратно.
«Это не что-то новое. Они просто пробуют еще варианты, как можно уехать из Латвии. Они наверняка знают, что Польша ввела пограничный контроль с Литвой. Возможно, стало меньше перевозчиков, потому что не все хотят в это ввязываться и понимают, что это рискованное дело. Как мы знаем, за перевозку может наступить соответствующая ответственность», — отметила главный инспектор отдела возвращения и дел по убежищу Государственной пограничной охраны Ренате Сирсниня.
Государственная пограничная охрана подчеркивает: значительную часть работы по-прежнему составляет гибридная война, развернутая Беларусью. При этом и в случаях соискателей убежища нередко уже изначально есть подозрения, что Латвию хотят использовать лишь как ворота в Европу. Однако отказать в убежище нельзя — это запрещают международные обязательства.
«Те, кто ищет счастья, конечно, ищут способы все же поехать дальше — туда, куда они изначально хотели. И во время первоначальных интервью, которые с ними проводят должностные лица пограничной охраны, они не скрывают, что целевые страны — Западная Европа», — обращает внимание представитель Госпогранохраны.
Председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности Гунарс Кутрис проблемы в этом не видит: «Конечно, наша комиссия, которая рассматривает вопросы и гражданства, и миграции, эту тему очень хорошо знает. Мы понимаем, что значительная часть не выбрала Латвию как страну проживания. С точки зрения народа, с точки зрения жителей Латвии я бы сказал — очень хорошо, что они сбегают. Нам не нужны те, кто здесь не сердцем и душой».
Данные PMLP показывают, что из тех, кто просит убежище в Латвии, оно предоставляется менее чем в 20% случаев. Однако и среди получивших статус не все остаются у нас.