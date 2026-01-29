HalfPrice откроется в Origo: большой магазин обещают уже осенью 2026 года

«Торговый центр Origo продолжает укреплять свои позиции как самый посещаемый торговый центр в центре Риги, развивая третий этаж как многофункциональную зону, сочетающую покупки, питание и активный досуг. В прошлом году на этом этаже открылась просторная зона общественного питания POSTe, а в этом году ее дополнит HalfPrice — международный партнер с широким ассортиментом известных во всем мире брендов, который привлечет все более широкий круг посетителей торгового центра. Это развитие способствует общему росту “Рижского центрального бизнес-района” и укрепляет роль торгового центра Origo как важного и разнообразного городского направления в центре Риги», — подчеркивает коммерческий директор Linstow Baltic и торгового центра Origo Эвия Маевска.