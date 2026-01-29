HalfPrice откроется в Origo: большой магазин обещают уже осенью 2026 года
Осенью 2026 года на третьем этаже торгового центра Origo откроется магазин международной розничной сети сниженных цен HalfPrice.
«Торговый центр Origo продолжает укреплять свои позиции как самый посещаемый торговый центр в центре Риги, развивая третий этаж как многофункциональную зону, сочетающую покупки, питание и активный досуг. В прошлом году на этом этаже открылась просторная зона общественного питания POSTe, а в этом году ее дополнит HalfPrice — международный партнер с широким ассортиментом известных во всем мире брендов, который привлечет все более широкий круг посетителей торгового центра. Это развитие способствует общему росту “Рижского центрального бизнес-района” и укрепляет роль торгового центра Origo как важного и разнообразного городского направления в центре Риги», — подчеркивает коммерческий директор Linstow Baltic и торгового центра Origo Эвия Маевска.
Выбор международного бренда открыть в Латвии крупнейший магазин именно в Origo подтверждает растущую значимость и привлекательность «Рижского центрального бизнес-района» в Балтийском регионе.
Новый магазин HalfPrice займет помещения площадью 2363 м² и будет расположен на 3-м этаже торгового центра Origo. HalfPrice — одна из самых быстрорастущих в Европе сетей розничной торговли со сниженными ценами — входит в международную группу компаний CCC Group и предлагает широкий выбор известных мировых брендов по конкурентоспособным ценам. В магазине будут представлены несколько категорий товаров: одежда, обувь, аксессуары, косметика, игрушки и товары для обустройства дома. В ассортимент входят такие международно узнаваемые бренды, как Calvin Klein, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Nike, Adidas и другие — в одном месте будут собраны как популярные повседневные товары, так и продукты премиального сегмента.
Сеть HalfPrice сейчас работает уже в 14 европейских странах, и с момента открытия первых магазинов в 2021 году бренд продолжает быстро расширяться на новых рынках. Появление магазина в торговом центре Origo будет способствовать росту потока посетителей и предложит новые возможности для покупок в центре Риги.
Открытие магазина HalfPrice в торговом центре Origo запланировано на осень 2026 года.