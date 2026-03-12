FILORGA представила в Риге решения эстетической медицины для ухода за кожей после косметологических процедур
В Риге, в креативном пространстве Behind The Doors studio, состоялось мероприятие французского дермокосметического бренда FILORGA, на котором дерматологи, специалисты эстетической медицины и профессионалы индустрии ухода за кожей познакомились с новейшими косметическими решениями, предназначенными для ухода за кожей после процедур эстетической медицины.
FILORGA — первая лаборатория эстетической медицины во Франции — уже более сорока лет объединяет достижения медицинской науки и инновации в косметологии. Истоки бренда связаны с созданием комплекса NCEF, разработанного для мезотерапии, который впоследствии стал основой для косметических линий бренда, направленных на улучшение качества кожи и уменьшение признаков старения.
В ходе мероприятия особое внимание было уделено клиническим исследованиям и лабораторным тестам, подтверждающим эффективность продуктов FILORGA как средств домашнего ухода после процедур эстетической медицины. Специалистам было представлено, каким образом средства бренда могут рекомендоваться пациентам после различных процедур — инъекций ботулотоксина, филлеров на основе гиалуроновой кислоты, лазерных процедур, химических пилингов и ревитализирующей мезотерапии.
О новейших данных клинических и in vitro исследований рассказала международный тренер FILORGA из Парижа Камилле Гоуез, которая в ходе презентации объяснила, как косметические средства бренда помогают поддерживать качество кожи и способствуют сохранению результатов эстетических процедур.
Специалисты эстетической медицины получили возможность подробно познакомиться с четырьмя основными линиями продукции FILORGA и оценить, какие из них наиболее эффективно дополняют процедуры, проводимые в их практике, а также могут быть рекомендованы пациентам для дальнейшего ухода за кожей.
Гастрономическое искусство как метафора эстетики
Вторая часть мероприятия стала особым эстетическим переживанием, в котором наука и красота встретились с гастрономией.
Фуд-дизаинер и автор кулинарного искусства Алфас Иванаускас создал впечатляющую съедобную инсталляцию — интерпретацию крема для лица FILORGA, которая превратилась в гастрономический бар-инсталляцию. На ней была представлена коллекция изысканных закусок на один-два укуса — тщательно созданные миниатюрные композиции, где каждый элемент был точно выверен, создавая гармонию текстур, ароматов и визуальной эстетики.
Каждая композиция выполняла свою функцию — подобно формулам, разработанным в лабораториях FILORGA, где каждая активная составляющая играет определённую роль.
В инсталляции доминировал мотив розы, который был интерпретирован в различных формах — в воде, желе, конфитюре, сушёных лепестках, порошке и свежих композициях. В каждой закуске ощущались акценты французской гастрономии, а часть элементов была создана в кулинарной лаборатории, где инновации соединяются с визуальными эффектами, ароматами и вкусовыми нюансами.
Искусство, создающее эмоции
Алфас Иванаускас — первый в мире создатель кулинарных ароматов и один из наиболее признанных шеф-поваров нового поколения в Европе. Его работы были представлены в Италии, Австрии, Лондоне, Нью-Йорке и Литве, а теперь и в Риге.
В прошлом году его книга была признана лучшей в мире в категории здоровых рецептов. Осознанно не имея собственного ресторана, он консультирует более 40 ресторанов по всему миру и работает в кулинарной лаборатории, где создаются эксперименты с ферментацией, неожиданные идеи и уникальные гастрономические решения.
Созданная Алфасом Иванаускасом кулинарная инсталляция стала символической параллелью философии FILORGA — точности, инноваций и эстетики.
По словам автора, еда — это не просто приём пищи.
Это искусство, которое создаёт эмоции, заставляет лицо сиять и дарит ощущение вдохновения.
Именно так действует и косметика FILORGA, цель которой — укреплять уверенность в себе и помогать раскрывать естественное сияние кожи.