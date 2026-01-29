ВИДЕО, ФОТО: "Безопасность моих дочерей важнее кебаба!": в среду у здания Кабинета министров прошел пикет против мигрантских квот
Вечером в среду напротив Кабинета министров прошел пикет "Нет мигрантским квотам", организованный молодежной организацией Национального объединения (NA) "Jaunieši Latvijai". Во время акции одному из участников стало плохо, пришлось вмешаться правоохранителям и медикам.
NA ранее указывало, что цель пикета — «выразить четкое и резкое осуждение бездействию государственных должностных лиц, в том числе министра внутренних дел, которое привело к неблагоприятному для Латвии решению в сфере миграционной политики Европейского союза (ЕС)».
NA отметило, что до июня этого года Латвия должна внедрить требования Пакта ЕС о миграции и убежище, которые предусматривают три варианта — принять определенное число мигрантов, внести финансовый взнос в размере 20 000 евро за каждого непринятого человека или оказать техническую помощь другим государствам. Исключения из этих обязательств получили несколько стран, в том числе Польша и Эстония, но не Латвия. По мнению молодежной организации, действия должностных лиц в этом вопросе до сих пор свидетельствуют об отсутствии своевременных и согласованных шагов и «раскрывают слабость правительства и неспособность защищать интересы Латвии».
«Неспособность правительства Латвии вовремя отстоять интересы государства и добиться аналогичного исключения, как у Польши или Эстонии, создала риск того, что Латвия может столкнуться с несоразмерной миграционной нагрузкой. Этого нельзя допустить», — заявил руководитель «Jaunieši Latvijai» Эдгар Кристап Рупеикс.
Пикет против мигрантских квот у здания Кабинета министров (28.01.26)
Как сообщалось, Латвия получила ответ от Европейской комиссии (ЕК) по поводу возможного исключения из участия в механизме солидарности, и в настоящее время ЕК не готова менять условия механизма солидарности и не предоставит ни одному государству ЕС дополнительного исключения, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел (IeM).
Министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) отметил, что, учитывая национальные интересы, Латвия не готова участвовать в механизме солидарности путем перемещения лиц или финансовых взносов. Латвия будет участвовать только через альтернативные меры поддержки — предоставляя экспертные знания, участие специалистов или техническую помощь.
Также в МВД указали, что продолжают диалог с ЕК, особенно разъясняя информацию о рисках, с которыми Латвия сталкивается на внешней восточной границе ЕС. Уже на следующем заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС, которое пройдет на следующей неделе, министр поднимет этот вопрос, и диалог будет продолжен.