А что подумает кассир? Как страх осуждения мешает нам покупать лекарства от диареи, презервативы или средства гигиены

Региональный руководитель технологической компании StrongPoint в Латвии и Эстонии Угис Зачс подчеркивает, что именно такие эмоциональные барьеры — одна из причин растущей популярности самообслуживания: «Покупатели до сих пор испытывают ненужное напряжение, когда речь идет об интимных покупках, и это неудивительно — мы видим, что людям просто важно сохранить приватность. В такие моменты технологии могут быть отличным помощником: они позволяют действовать самостоятельно, незаметно и спокойно. Есть и реальные случаи, когда люди скорее отказываются от нужного товара, чем покупают его у продавца. Решения самообслуживания предлагают в таких ситуациях дискретную, удобную и эмоционально безопасную альтернативу».