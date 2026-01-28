А что подумает кассир? Как страх осуждения мешает нам покупать лекарства от диареи, презервативы или средства гигиены
Покупка интимных товаров в обществе по-прежнему остается неловкой темой. Новые исследования показывают: чтобы избежать контакта с продавцом, 81% людей предпочли бы покупать средства от диареи у робота или на кассе самообслуживания, а не у человека. Покупатели нередко опасаются осуждения или чужой оценки, поэтому выбирают бесконтактные способы покупок, особенно когда речь идет о здоровье и интимной гигиене.
Региональный руководитель технологической компании StrongPoint в Латвии и Эстонии Угис Зачс подчеркивает, что именно такие эмоциональные барьеры — одна из причин растущей популярности самообслуживания: «Покупатели до сих пор испытывают ненужное напряжение, когда речь идет об интимных покупках, и это неудивительно — мы видим, что людям просто важно сохранить приватность. В такие моменты технологии могут быть отличным помощником: они позволяют действовать самостоятельно, незаметно и спокойно. Есть и реальные случаи, когда люди скорее отказываются от нужного товара, чем покупают его у продавца. Решения самообслуживания предлагают в таких ситуациях дискретную, удобную и эмоционально безопасную альтернативу».
Гигиенические товары: «чувствительный» продукт или обычная необходимость
Хотя отношение общества постепенно меняется, покупка интимных товаров для многих все еще кажется более неловкой, чем повседневные покупки. По данным свежего исследования, внедрение касс самообслуживания увеличило продажи презервативов на 19%, а женских гигиенических и противоинфекционных средств — на 28%. «Эти цифры подтверждают реальную потребность общества в более анонимном и эмоционально комфортном опыте покупок», — отмечает Зачс.
Неловкость влияет и на выбор лекарств
Исследования показывают, что дело не только в товарах гигиены. Дискомфорт при покупке у многих вызывают и безрецептурные лекарства — от диареи, воспалений и других «чувствительных» проблем. Эксперты указывают: люди часто ощущают, будто за ними наблюдают и оценивают их в момент покупки, и это влияет на решения. Автоматизированные решения помогают снизить напряжение и создают нейтральную, безопасную среду, где не нужно переживать из-за чужих взглядов или комментариев. В результате человеку проще купить то, что ему действительно нужно.
Самообслуживание как часть современной покупательской культуры
По мере роста спроса на приватность и эмоциональный комфорт автоматизированные инструменты становятся заметной частью современного шопинга. Данные исследований показывают, что главные причины их популярности — дискретность и удовлетворенность клиентов. «В Балтии внедрение технологий в розничной торговле пока еще на раннем этапе, но мы уже видим: даже небольшие изменения могут заметно улучшить эмоциональное самочувствие покупателей и увеличить продажи. Поэтому самообслуживание — направление, которое мы точно будем развивать дальше», — заключает Зачс.