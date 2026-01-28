Холода ударили по кошелькам латвийцам: какую помощь может предложить правительство

На основании полученных данных уже на этой неделе планируется начать подготовку проектов решений, которые, в зависимости от ситуации, будут переданы на рассмотрение на заседании кризисного центра или на совещании ответственных министерств, а затем в виде доклада будут поданы в правительство. В качестве наиболее реального решения в настоящее время рассматривается жилищное пособие, которое платят самоуправления при участии государства. Министр отметил, что пособие предназначено не только для малообеспеченных, но и для широкой части населения.