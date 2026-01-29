Снег увеличил число аварий до 200 за сутки: в Риге погиб велосипедист
В среду на дорогах Латвии произошло 200 аварий — значительно больше обычного из‑за снега. В одном из ДТП в Риге погиб велосипедист.
В среду в Латвии зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции. Из-за выпавшего снега аварий было больше, чем обычно.
Около 16 часов в Риге на улице Агенскална велосипедист потерял контроль над транспортным средством и упал. Мужчина скончался на месте происшествия. Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия.
В полдень в Иецавской волости Баускского края автомобиль упал в кювет и перевернулся на бок. Спасатели освободили двух человек и собаку и вытащили автомобиль на дорогу.
Оформлено 386 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 89 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии виде возбуждено одно дело об административном нарушении и пять уголовных дел.