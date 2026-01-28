Preses Nama Kvartāls на финишной прямой: открытие офисного центра класса A запланировано на 2026 год

«Строительство вышло на этап создания внутренних сетей, что является важным шагом для завершения технических систем здания и подготовки помещений для будущих арендаторов. Preses Nama Kvartāls — единственное офисное здание класса A, которое будет введено в эксплуатацию в Риге в этом году, и закономерно мы также наблюдаем высокий интерес арендаторов к энергоэффективным помещениям в новейшем проекте развития Пардаугавы, до которого легко добраться из центра Риги. Наши арендаторы высоко ценят возможность, сотрудничая с архитектором, адаптировать размеры и планировку офисных помещений (от 200 до 2500 м² на одном этаже), а также существующую и планируемую инфраструктуру района. Чтобы до конца этого года ввести здание в эксплуатацию, мы продолжим реализацию облигационной программы, которая в прошлом году была одной из крупнейших в сегменте недвижимости Балтии», — отметил Повилас Урбонавичюс, руководитель Lords LB Special Fund V.