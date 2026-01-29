Пит Тонг возвращается в Ригу спустя более 10 лет: разогреет сет местная легенда Богдан Таран

Богдан Таран - один из немногих диджеев Балтии, выступавших на фестивале Love Parade (платформа Baltic Groove Union) в Берлине, который в 2006 году открыл шоу Sensation White в Латвии и в 2008 году сыграл разогревающий сет на концерте Paul Van Dyk в Риге.