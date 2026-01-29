Пит Тонг возвращается в Ригу спустя более 10 лет: разогреет сет местная легенда Богдан Таран
Стало известно, что выступление знаменитого британского диджея и культовой фигуры танцевальной музыки Пита Тонга в Риге 6 февраля разогреет местная легенда клубной музыки Богдан Таран.
Как сообщалось ранее, резидент самых популярных клубов Ибицы и продюсер Пит Тонг вернётся в Ригу после более чем десятилетнего перерыва с DJ-сетом в клубе FIRST на Андрейсале.
Богдан Таран - один из немногих диджеев Балтии, выступавших на фестивале Love Parade (платформа Baltic Groove Union) в Берлине, который в 2006 году открыл шоу Sensation White в Латвии и в 2008 году сыграл разогревающий сет на концерте Paul Van Dyk в Риге.
С начала 90-х годов Богдан является значимой фигурой в музыкальной журналистике Латвии - в телепередачах IGE TV, KS-Video, печатных публикациях и радиопрограммах Radio Dejas, Mix FM, Super FM. Его высоко оценённая музыкальная программа "Dance Box" выходила в эфир с 1998 по 2016 год в Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.
Богдан Таран выступал на многочисленных международных мероприятиях в странах Балтии, Франции, Германии, Ирландии, Финляндии, Молдове и других странах. В его фестивальный опыт входят такие события, как UNDER Festival, Positivus, SunDance Music Festival в Эстонии, сцена MN2S на фестивале Essential Knockout, Baltic Beach Party, Moonlight Party, Fashion TV Baltic Carnival и многие другие.
Это будет не первый раз, когда оба диджея примут участие в одном танцевальном музыкальном событии. В 2014 году Богдан Таран брал интервью у Тонга в рамках своей программы "Dance Box".