Сеть прачечных Laundromat становится популярной и быстро расширяется

Компания, созданная в Латвии, быстро растет: она была основана в 2022 году, год спустя открылся первый филиал в Югле, а сейчас у компании уже 30 филиалов в десяти городах Латвии. Таким образом, услуги доступны широкому кругу населения по всей Латвии — от Лиепаи до Даугавпилиса. «Самообслуживаемые прачечные ценятся не только в Риге, но и в регионах, например, успешным проектом является небольшой пункт в Смилтене», — рассказывает Пуркане.