Юристы бесплатно помогут жителям Латвии: опубликованы даты консультаций
Жители Латвии и в этом году смогут получить бесплатные юридические консультации по широкому кругу вопросов, позвонив на линию поддержки центра Skalbes, оказывающего помощь пострадавшим от преступлений.
Консультации будут проходить с 16:00 до 20:00 и предоставляться профессиональными юристами при поддержке жертвователей. В этом году они запланированы на 25 февраля, 18 марта, 16 апреля, 19 мая, 24 сентября, 15 октября, 24 ноября и 17 декабря.
Во время консультаций можно получить юридические советы по вопросам семейного и наследственного права, защиты от насилия, трудовых отношений, исполнения обязательств, взыскания убытков, процессов неплатежеспособности, а также прав потерпевших в уголовном процессе.
В центре отмечают, что интерес к таким консультациям остается стабильно высоким, поскольку своевременная правовая информация помогает лучше понимать свои права и снижать возможные риски.
Компания Skalbes поясняет, что консультации предназначены для предоставления рекомендаций по дальнейшим действиям и вариантам дальнейших действий, и рекомендуется четко сформулировать свой вопрос перед звонком. Во время телефонных разговоров документы не рассматриваются и их заполнение не осуществляется.
Телефон поддержки 116 006 работает ежедневно с 12:00 до 22:00, также доступна функция онлайн-переписки на сайте cietusajiem.lv. Цель горячей линии — оказание эмоциональной, психологической и информационной поддержки жертвам преступлений, их родственникам и очевидцам.