Спасение латвийцев - дело рук самих латвийцев: какой стратегии будет придерживаться служба скорой помощи до 2030 года

Ципуле отметила, что такой подход уже частично применяется, но его необходимо внедрить как единую систему по всей стране, чтобы спасать больше жизней в критических ситуациях. В качестве примера она привела письма жителей, в том числе жалобу пожилой женщины, которая с болью в спине ждала скорую помощь около двух часов. В NMPD пояснили, что такие ситуации, хотя и субъективно неприятны, не представляют угрозы для жизни и не приравниваются к критическим состояниям, таким как инфаркт или инсульт.