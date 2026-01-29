Почему ВЭФ не пережил 1990-е: история завода, который знали далеко за пределами Латвии
ВЭФ десятилетиями был одним из самых известных заводов Риги: здесь делали технику связи, радиоприемники, выпускали Minox и легендарную Spidola. В 1990-е предприятие перестало существовать как единый гигант, но само место не исчезло: сегодня бывшие цеха и здания ВЭФ работают уже как городской квартал с офисами, площадками для событий и музеем.
С чего все началось: мастерские, связь и первые серийные изделия
История ВЭФ стартовала в 1919 году как небольшие мастерские при латвийской почтово-телеграфной службе: сначала ремонт, затем производство оборудования связи, телефонов и радиоузлов. В 1920–1930-х предприятие быстро выросло и закрепилось на территории, которая стала «домом» завода на десятилетия вперед; в 1932 году за ним окончательно закрепилось имя ВЭФ.
К 1930-м ВЭФ уже выпускал широкий спектр продукции — от телефонии и радиотехники до бытовых электроприборов, а также занимался более сложными направлениями, включая авиационные проекты межвоенного периода.
ВЭФ, который знали в мире: Minox и экспортная эпоха
Один из самых известных символов «старого» ВЭФ — камера Minox: в межвоенный период она стала международно известным продуктом и закрепила за заводом репутацию предприятия, способного делать не только массовую, но и высокотехнологичную для своего времени продукцию. В музейной экспозиции Minox прямо называется главной гордостью коллекции.
Советский период: завод, который производил связь «на всю страну»
После войны ВЭФ восстановили, и в советские десятилетия он стал одним из ключевых производителей коммуникационной техники. В описаниях истории предприятия подчеркивается масштаб: в 1960-х выпуск измерялся уже «потоком», а завод был одним из крупнейших промышленных центров Латвийской ССР.
Отдельная глава — транзисторные радиоприемники Spidola: это одна из самых узнаваемых вещей, связанных с ВЭФ, и важный продукт массовой советской электроники. Серийное производство Spidola указывается с начала 1960-х.
Как все закончилось: распад гиганта в 1990-е
В 1990-х ВЭФ оказался в условиях, к которым завод-гигант был плохо приспособлен: менялась экономическая система, рушились привычные цепочки поставок и заказов, рынок перестал быть гарантированным. В материалах, посвященных истории ВЭФ, этот период описывается как время прекращения производства в 1990-х, а завершение истории предприятия как единого промышленного организма связывают с ликвидацией к концу десятилетия.
При этом важно, что ВЭФ исчез не в смысле полного обнуления: часть компетенций, брендов и отдельных направлений продолжала жить в новых компаниях и структурах, но уже без масштаба единого завода, который определял целую отрасль.
Что на этом месте сейчас: не завод, а городская среда
Сегодня бывшая территория ВЭФ — это уже не промышленная площадка в советском смысле, а городской «квартал функций». Здесь одновременно сосуществуют культурные институции и коммерческое использование пространств.
Во-первых, культурная линия. Культурный дворец ВЭФ, построенный в 1960 году как заводской культурный центр, продолжает работать как одна из крупных площадок для мероприятий в Риге. Рядом действует Исторический музей, где собраны документы и предметы, связанные с производством и людьми завода, включая знаковые изделия вроде Minox.
Во-вторых, квартал на месте цехов. Значительная часть исторической промышленной территории переосмыслена как VEF Kvartāls — пространство, где сдают помещения под офисы и мероприятия, развивают инфраструктуру для бизнеса и культурных событий.