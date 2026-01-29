Почему ВЭФ не пережил 1990-е: история завода, который знали далеко за пределами Латвии

История ВЭФ стартовала в 1919 году как небольшие мастерские при латвийской почтово-телеграфной службе: сначала ремонт, затем производство оборудования связи, телефонов и радиоузлов. В 1920–1930-х предприятие быстро выросло и закрепилось на территории, которая стала «домом» завода на десятилетия вперед; в 1932 году за ним окончательно закрепилось имя ВЭФ.