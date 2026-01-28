Сербы, устроившие дерзкое ограбление часового магазина в Старой Риге, вернулись в Латвию - в наручниках
Финляндия экстрадировала в Латвию трех граждан Сербии, подозреваемых в дерзком вооруженном ограблении магазина элитных часов в Старой Риге, в результате которого ущерб составил почти 700 тысяч евро.
Финляндия выдала Латвии трех граждан Сербии, которые подозреваются в совершении вооруженного ограбления магазина часов Baltic Watches в Старой Риге в апреле прошлого года. Одновременно Государственная полиция завершила расследование по уголовному делу и обратилась к прокуратуре с предложением начать уголовное преследование в отношении трех подозреваемых мужчин за ограбление, а также за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. В качестве меры пресечения в отношении данных лиц избрано заключение под стражу, и они помещены в Рижскую центральную тюрьму.
Ранее сообщалось, что в результате международного расследования в октябре прошлого года в Финляндии были задержаны трое из четырех участников организованной преступной группы, которые в апреле совершили в Риге вооруженное ограбление, похитив около 80 часов.
29 апреля 2025 года в светлое время суток в Старой Риге нападавшие, угрожая огнестрельным оружием, а также применяя физическую силу и перцовый газ против сотрудников магазина и посетителя, за несколько минут похитили около 80 эксклюзивных наручных часов. Для разбивания витрин использовался молоток. Магазину был причинен ущерб примерно на 690 000 евро.
После ограбления группа скрылась, пробежав по улицам Старой Риги, после чего села в транспортное средство с украденными номерными знаками. Полиция начала розыскные мероприятия, в том числе в ряде регионов Латвии был объявлен план "Ловушки", однако грабителям удалось скрыться.
В ходе международного сотрудничества правоохранительные органы установили, что ограбление совершили четыре гражданина Сербии в возрасте до 30 лет. Продолжая сотрудничество с другими европейскими странами, были проведены оперативные и следственные действия, позволившие установить точное местонахождение разыскиваемых лиц, и в октябре прошлого года трое участников организованной группы были задержаны в Финляндии. Задержанные уже готовились к совершению следующего ограбления по сценарию, как и в Латвии. Финские правоохранительные органы задержали их на стадии подготовки, и в настоящее время в Финляндии им уже предъявлены обвинения.
Четвертый участник ограбления, совершенного в Латвии, объявлен в международный розыск. Также правоохранительные органы продолжают выяснять местонахождение похищенных часов.