Сербы, устроившие дерзкое ограбление часового магазина в Старой Риге, вернулись в Латвию - в наручниках

В ходе международного сотрудничества правоохранительные органы установили, что ограбление совершили четыре гражданина Сербии в возрасте до 30 лет. Продолжая сотрудничество с другими европейскими странами, были проведены оперативные и следственные действия, позволившие установить точное местонахождение разыскиваемых лиц, и в октябре прошлого года трое участников организованной группы были задержаны в Финляндии. Задержанные уже готовились к совершению следующего ограбления по сценарию, как и в Латвии. Финские правоохранительные органы задержали их на стадии подготовки, и в настоящее время в Финляндии им уже предъявлены обвинения.