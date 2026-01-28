Мошенники выманили у латвийцев рекордные 23,7 млн евро - почему предупреждения полиции и СМИ не работают?

В 2025 году также широко применялись инвестиционные мошенничества, отмечает полиция. Наблюдения полиции свидетельствуют о том, что все чаще люди сами выходят на контакт с мошенниками, заполняя анкеты в соцсетях под рекламой с фальшивыми историями успеха и с именами известных в обществе лиц. После заполнения анкет с потенциальными жертвами связываются лжеброкеры, которые выманивают денежные средства с банковских счетов и оформляют займы от имени потерпевших. В прошлом году зарегистрировано 479 случаев инвестиционного мошенничества, в результате которых жители потеряли 6 702 730 евро. Чаще всего страдали мужчины (54%), при этом возраст пострадавших составлял от 20 до 90 лет. Именно в инвестиционных мошенничествах чаще всего жители теряют наиболее крупные суммы в рамках одного эпизода, так как мошенническая схема растягивается на длительный период, создавая иллюзию роста прибыли и успешного вклада, отмечает полиция.