Конец эпохи: в Латвии официально закрыли земельную реформу по возвращению собственности, отнятой во время оккупации

После завершения земельной реформы — то есть после принятия Кабинетом министров соответствующего распоряжения о завершении реформы в конкретной административной территории или во всех территориальных единицах края — установлен двухлетний срок, в течение которого нераспределенную в ходе реформы землю между собой распределяют государственные учреждения и самоуправления. При этом продолжаются кадастровые измерения земли, предоставленной для восстановления прав собственности, и ее внесение в земельную книгу.