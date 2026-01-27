Наглость мошенников не знает границ: житель Валмиеры стал жертвой психологического террора и потерял тысячи евро
Государственная полиция расследует дело о мошенничестве в Валмиерском крае, где мужчина, поддавшись психологическому давлению со стороны преступников, трижды встречался с курьером для перевода наличных денег, а также взял кредит.
В Валмиерском крае мужчина 1962 года рождения трижды передал деньги одному и тому же мошеннику, сообщила агентству LETA специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Зане Васкане. Согласно первоначальной информации, в январе мужчина получил телефонный звонок от женщины, представившейся сотрудницей курьерской службы, которая сообщила о якобы ожидающей его посылке. Для «подтверждения личности» мужчина назвал свои персональные данные и подтвердил действия, вводя коды Smart-ID.
Вскоре после этого ему позвонил другой человек, представившийся юристом банка, и заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, а банк якобы поможет урегулировать ситуацию. В ходе разговора на имя мужчины был оформлен быстрый кредит на сумму 8800 евро, и, следуя указаниям злоумышленников, он подтвердил все действия через Smart-ID.
Мошенники дали инструкции снять деньги со счета и передать их курьеру, который якобы должен был доставить средства в Банк Латвии. Кроме того, 3000 евро требовалось перевести на банковский счет за границей, чтобы «защитить деньги от мошенников».
Через несколько дней мужчина получил информацию, что его платежная карта якобы заблокирована банком. Та же самая личность, выдававшая себя за юриста банка, велела отправиться в банк и объяснить, что деньги нужны на ремонт и другие личные нужды, чтобы карту разблокировали.
Позже мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, который заявил, что в банке, возможно, работает мошенник. Он утверждал, что за мужчиной ведется видеонаблюдение и что объяснения в банке нужно давать строго по инструкции лжеюриста.
Всего состоялись три встречи с одним и тем же курьером, в ходе которых мужчина передал наличными 7200 евро. Все лица, связанные с этим делом, общались с потерпевшим на русском языке. Точный размер ущерба в настоящее время уточняется.
По факту произошедшего начат уголовный процесс, ведется расследование.
Государственная полиция вновь призывает жителей быть особенно внимательными и напоминает, что сотрудники банков, полиции и государственных учреждений никогда не просят подтверждать финансовые операции с помощью Smart-ID или передавать наличные третьим лицам. Мошенники часто создают ощущение срочности, запугивают возможными финансовыми потерями или расследованиями, лишая жертву возможности проверить информацию.
При получении подозрительных звонков или сообщений полиция рекомендует немедленно прекратить общение, не раскрывать персональные данные и не совершать никаких финансовых действий. Также следует самостоятельно связаться со своим банком по официальным контактам или обратиться в Государственную полицию по номеру 112.
Полиция призывает обсуждать риски мошенничества с родственниками, особенно с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся мишенью злоумышленников.