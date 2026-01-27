Наглость мошенников не знает границ: житель Валмиеры стал жертвой психологического террора и потерял тысячи евро

Вскоре после этого ему позвонил другой человек, представившийся юристом банка, и заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, а банк якобы поможет урегулировать ситуацию. В ходе разговора на имя мужчины был оформлен быстрый кредит на сумму 8800 евро, и, следуя указаниям злоумышленников, он подтвердил все действия через Smart-ID.