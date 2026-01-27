На пляжах в Риге и Лиепае собрали окурки. Сделанные после этого выводы оказались интересными
В рамках проекта «Отходы как ресурсы в Латвии», реализуемого компанией системы ответственности производителей Zaļā josta, загрязнение окурками в Лиепае удалось сократить на 33%, а на пляже Вецаки в Риге — на 41%.
В Zaļā josta отмечают, что данные контрольного мониторинга подтверждают: на пилотных территориях возможно существенно снизить загрязнение отходами курения, если обеспечена целенаправленная, хорошо заметная и удобная в использовании инфраструктура.
В пилотных зонах Лиепайского самоуправления уровень загрязнения окурками в период реализации проекта снизился на 33%, при этом в отдельных местах результаты были еще более выраженными. Так, в районе Кароста сокращение составило 43%, а возле остановок общественного транспорта — 36%.
В Риге, на пляже Вецаки, где был внедрен полный комплекс мероприятий проекта, нагрузка от отходов курения сократилась на 41%.
В Zaļā josta подчеркивают, что на территориях, где превентивные меры по снижению воздействия окурков на окружающую среду не применялись, загрязнение сигаретными окурками в среднем выросло на 9%. Это означает, что без активного вмешательства ситуация естественным образом ухудшается.
Сигаретные окурки являются одним из наиболее распространенных видов загрязнения окружающей среды в Латвии. Данные долгосрочного мониторинга морского мусора показывают, что на пляже Лиепаи в среднем фиксируется 358 единиц отходов на 100 метров, тогда как установленный Европейским союзом порог хорошего состояния морской среды составляет 20 единиц, указывают в Zaļā josta.
В Лиепае окурки составляют 37,2% всего зафиксированного загрязнения, или в среднем 22,5 окурка на каждые 10 метров пляжа. На побережье Риги, в свою очередь, выявлено 406 единиц отходов на 100 метров.
Результаты проекта доказывают, что при целенаправленных действиях загрязнение сигаретными окурками можно сократить на 30–40%, а упорядоченная инфраструктура способна изменить поведение людей. Проведенные в рамках проекта исследования показали, что превентивные решения работают эффективнее, чем только информационные кампании. Без активных действий со стороны людей загрязнение окурками растет, отмечают в компании.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия оказалась на втором месте в ЕС по важному экологическому показателю.