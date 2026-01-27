На пляжах в Риге и Лиепае собрали окурки. Сделанные после этого выводы оказались интересными

В пилотных зонах Лиепайского самоуправления уровень загрязнения окурками в период реализации проекта снизился на 33%, при этом в отдельных местах результаты были еще более выраженными. Так, в районе Кароста сокращение составило 43%, а возле остановок общественного транспорта — 36%.