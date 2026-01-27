ВИДЕО: 69-летний житель Олайне 10 лет назад получил российский паспорт и теперь горько об этом жалеет
В тяжелой ситуации оказался житель Олайне Андрей, который всю жизнь прожил в Латвии, но в 2014 году принял роковое решение получить российский паспорт, сообщает программа "Bez Tabu".
69-летний мужчина рассказывает, что прожил в Латвии всю свою жизнь, здесь жили его родители, здесь выросли его дети, внуки и правнуки. Однако в 2014 году он принял решение, о котором сейчас горько жалеет: он обменял паспорт негражданина Латвии на паспорт гражданина России. Сейчас, когда срок действия его российского паспорта подходит к концу, российское посольство фактически оставило его без помощи.
В 2024 году, когда приближался срок окончания действия паспорта, пенсионер пытался записаться на прием в посольство России для оформления новых документов, однако сделать это не удалось. Лишь летом 2025 года ему удалось подать документы в посольство через посредничество одной туристической фирмы. При приеме документов Андрея проинформировали, что новый паспорт будет изготовлен в течение двух месяцев, однако с тех пор прошло значительное время, а нового документа у него до сих пор нет.
Кроме того, в ближайшее время у мужчины истекает не только срок действия паспорта, но и двухлетнее временное разрешение на проживание. Это означает, что он может быть выдворен из Латвии. Также ему могут прекратить выплату латвийской пенсии и пособия по инвалидности.
«Я хочу жить в Латвии. Я всю жизнь прожил в Латвии», — со слезами на глазах говорит Андрей, признаваясь, что сожалеет о решении, принятом в 2014 году.
В России у него нет ни родственников, ни друзей, и в случае выезда в эту страну он лишится любых средств к существованию. В 2023 году Андрей пытался сдать экзамен по латышскому языку, однако не смог получить положительный результат из-за слабых навыков письма. Аудирование, устная речь и чтение дались ему хорошо. Сейчас он повторно записался на экзамен по латышскому языку и надеется сдать его в феврале.
«Что мешало освоить латышский язык за весь этот период? Ведь уровень А2 не является самым сложным», — прокомментировала ситуацию представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке.
Она пояснила, что в случае, если в течение двух лет действия временного разрешения на проживание человек не сдал экзамен по латышскому языку и не подал документы на получение статуса постоянного жителя, такие документы выдать невозможно. «Если лицо не выполняет требования, установленные законом, PMLP выдает распоряжение о выезде», — отметила Пуке.
Оказавшись в подобной ситуации и осознавая, что может быть выдворен из Латвии в Россию, где у него никого нет, Андрей чувствует себя сломленным. В программе отмечается, что Андрей по-прежнему имеет право обратиться в PMLP, и учреждение рассмотрит его дело в индивидуальном порядке.