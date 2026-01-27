ВИДЕО: 69-летний житель Олайне 10 лет назад получил российский паспорт и теперь горько об этом жалеет

В 2024 году, когда приближался срок окончания действия паспорта, пенсионер пытался записаться на прием в посольство России для оформления новых документов, однако сделать это не удалось. Лишь летом 2025 года ему удалось подать документы в посольство через посредничество одной туристической фирмы. При приеме документов Андрея проинформировали, что новый паспорт будет изготовлен в течение двух месяцев, однако с тех пор прошло значительное время, а нового документа у него до сих пор нет.