Парадокс Госполиции Латвии: зарплаты выросли на 78%, но работать некому

Тем не менее, как отмечают ревизоры, система оплаты труда могла бы быть более справедливой с учетом объема работы полицейских. В ходе ревизии было установлено, что нагрузка должностных лиц Рижского регионального управления Госполиции существенно выше, тогда как оплата труда лишь немного превышает уровень в других региональных управлениях. Это негативно влияет на возможность привлекать в Рижский регион новых полицейских и удерживать их на службе. Также Госконтроль отмечает, что по-прежнему значительную часть зарплат полицейских составляет переменная часть, в том числе оплата сверхурочных.