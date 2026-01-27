Парадокс Госполиции Латвии: зарплаты выросли на 78%, но работать некому
Главной причиной нехватки сотрудников в Государственной полиции в настоящее время является уже не уровень оплаты труда, а проблемы с управлением человеческими ресурсами и приоритезацией задач. К таким выводам пришел Государственный контроль в ходе ревизии, указав, что ресурсы полиции можно разгрузить, а система оплаты труда должна быть более справедливой.
В ходе ревизии установлено, что за последние пять лет численность полицейских сократилась более чем на 1000 человек. В настоящее время вакантна примерно четверть штатных должностей, которые долгое время не удается заполнить, а число полицейских в расчете на количество жителей в Латвии на 58% меньше, чем в среднем по Европейскому союзу.
Как указал член совета Госконтроля Гатис Литвин, за последние десять лет со службы уволилось больше полицейских, чем было принято на работу. "Оплата труда увеличилась, однако без целенаправленного управления человеческими ресурсами, справедливого распределения нагрузки и оценки того, какие задачи полиция действительно должна выполнять, мы продолжаем перегружать полицейских и рискуем тем, что они преждевременно покинут службу", - подчеркнул он.
По словам Литвина, возможности компенсировать нехватку кадров за счет привлечения новых полицейских ограничены, поскольку дефицит рабочей силы ощущается почти во всех отраслях.
"Ревизия показала, что улучшения возможны и при имеющихся ресурсах, но для этого требуются смелые решения", - сказал член совета Госконтроля.
Как указывает Госконтроль, в настоящее время уже нельзя считать, что сотрудники Госполиции получают низкую оплату труда. За последние пять лет достигнут существенный прогресс в сфере конкурентоспособности оплаты труда полицейских - на эти цели выделено более 80 млн евро, и зарплаты полицейских за этот период в среднем выросли на 78%. Средняя зарплата полицейского сегодня на 56% превышает среднюю брутто-зарплату в общественном секторе.
Тем не менее, как отмечают ревизоры, система оплаты труда могла бы быть более справедливой с учетом объема работы полицейских. В ходе ревизии было установлено, что нагрузка должностных лиц Рижского регионального управления Госполиции существенно выше, тогда как оплата труда лишь немного превышает уровень в других региональных управлениях. Это негативно влияет на возможность привлекать в Рижский регион новых полицейских и удерживать их на службе. Также Госконтроль отмечает, что по-прежнему значительную часть зарплат полицейских составляет переменная часть, в том числе оплата сверхурочных.
Госконтроль пришел к выводу, что нехватка кадров свидетельствует о существенной проблеме - имеющиеся ресурсы распределены неравномерно, и нагрузка на полицейских в разных регионах Латвии сильно отличается. В региональных управлениях, которые обеспечивают около 90% основных функций полиции, укомплектованность в сферах расследования, реагирования и превенции составляет лишь 63% необходимого числа сотрудников. При этом между регионами существуют значительные различия: в Курземе, Земгале, Видземе и Латгале укомплектованность составляет около 83%, тогда как в Рижском регионе, где сосредоточено наибольшее количество жителей, - всего 44%.
Нехватка полицейских частично компенсируется сверхурочной работой - в 2024 году ее объемы соответствовали 296 полным ставкам.
Ревизия Госконтроля также показала, что действующая система пенсий по выслуге лет способствует уходу сотрудников со службы. Пенсии по выслуге почти полностью, или на 93%, заменяют зарплаты, получаемые полицейскими во время службы. Хотя в 2027 году начнется реформа системы пенсий по выслуге, Госконтроль считает, что она существенно не изменит ситуацию еще как минимум 25 лет.
На пенсию по выслуге ежегодно в среднем выходят 244 полицейских, а их средний возраст составляет 48 лет. В 2024 году пенсии по выслуге получали 8844 человека из учреждений Министерства внутренних дел, а общие расходы на их выплату составили около 72 млн евро.
Госконтроль подчеркивает, что обеспечение общественной безопасности - задача не только полиции, но и частного сектора и общества в целом. Политика внутренней безопасности должна реализовываться совместно, при этом полиция должна определить четкие приоритеты и создать механизмы, позволяющие жителям и бизнесу надлежащим образом выполнять свою роль в защите правопорядка и общей безопасности.
Госконтроль считает, что значительный вклад в обеспечение безопасности могут вносить добровольные помощники полиции, эффективность работы которых подтверждается опытом других стран. Однако в Латвии сейчас всего 27 помощников полиции, развитие этого формата недооценено, поэтому необходимы пилотные проекты для выбора наиболее эффективных моделей.
Также ревизоры считают, что ресурсы полиции можно разгрузить, активнее привлекая частные охранные компании. В настоящее время охрану различных объектов обеспечивают 280 полицейских. Это не лучший способ использования специально подготовленного персонала, особенно в условиях нехватки сотрудников.
Для решения проблемы нехватки полицейских и повышения эффективности работы Госконтроль предоставил Министерству внутренних дел и Госполиции семь рекомендаций, которые призваны сбалансировать нагрузку на полицейских, эффективнее использовать ресурсы для выполнения критически важных функций и способствовать удержанию опытных полицейских на службе. Также рекомендуется разгрузить полицейских от участия в решении менее значимых ситуаций за счет более широкого вовлечения общества и предпринимателей.
Госконтроль призвал Кабинет министров продолжать усовершенствование системы пенсий по выслуге, чтобы она соответствовала интересам безопасности, потребностям органов внутренних дел в человеческих ресурсах и принципу справедливости по отношению к остальному обществу.