Civinity Mājas: сотрудничество с владельцами квартир - основа устойчивого управления

Продолжая внедрять устойчивые решения, в том числе в области энергоэффективности и экономии ресурсов, Civity Mājas будет реализовывать более персонализированный подход к потребностям различных домов, укреплять команду по обслуживанию клиентов и скорость реагирования, а также способствовать развитию безопасной, эстетичной и привлекательной для жителей среды обитания. «Мы видим 2026 год как год роста и укрепления доверия. Наша амбиция — быть не только управляющей компанией, но и долгосрочным партнером, который помогает сохранить и увеличить стоимость домов в будущем», — резюмирует Диана Фриденберга.