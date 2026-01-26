Высокие зарплаты, щедрые бонусы и нулевой контроль: госпредприятия снова в центре скандала

Когда Латвия десять лет назад вступала в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), одними из главных проблемных вопросов были независимость Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и управление государственными предприятиями. Эти сферы сдерживали развитие страны: госпредприятия были политизированы, им не хватало профессионального надзора и четких правил работы. В результате государству пришлось восстановить советы предприятий, ликвидированные в 2009 году во время финансового кризиса, поскольку ранее они зачастую служили местами для приближенных к политикам. По рекомендациям ОЭСР было определено, что советы должны быть профессиональными и формироваться на конкурсной основе.