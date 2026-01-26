Высокие зарплаты, щедрые бонусы и нулевой контроль: госпредприятия снова в центре скандала
В год, когда государству приходится сокращать расходы ради увеличения оборонного бюджета, внимание политиков сосредоточилось на госпредприятиях: высокие зарплаты, щедрые бонусы и слабый контроль вызывают споры в Сейме, где обсуждают реформу управления, приватизацию и ужесточение требований к министерствам‑акционерам.
Нынешний год в системе госуправления стал первым в череде предстоящих, когда ради увеличения расходов на оборону придется сокращать траты и "затягивать пояса". На этом фоне все больше внимания уделяется государственным предприятиям - высоким зарплатам, щедрым бонусам и другим расходам. Многие госкомпании дотируются из бюджета, а зарабатывающие в дальнейшем должны будут перечислять в него 90% своей прибыли, сообщает программа телеканала TV3 "Ничего личного".
Государственная канцелярия предлагает ввести более жесткий контроль над такими предприятиями, однако в Сейме эти инициативы встречают сопротивление: часть депутатов призывает сократить, по их мнению, избыточную бюрократию и отказаться от перечисления дивидендов в бюджет. Звучат также предложения ликвидировать одни общества капитала и приватизировать другие.
Когда Латвия десять лет назад вступала в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), одними из главных проблемных вопросов были независимость Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и управление государственными предприятиями. Эти сферы сдерживали развитие страны: госпредприятия были политизированы, им не хватало профессионального надзора и четких правил работы. В результате государству пришлось восстановить советы предприятий, ликвидированные в 2009 году во время финансового кризиса, поскольку ранее они зачастую служили местами для приближенных к политикам. По рекомендациям ОЭСР было определено, что советы должны быть профессиональными и формироваться на конкурсной основе.
Однако сейчас требования к кандидатам стали настолько жесткими, что на эти должности претендует узкий круг одних и тех же специалистов, переходящих из правлений в советы и обратно, прозвучало 20 января на заседании рабочей группы Сейма.
В парламент внесена реформа управления государственными и муниципальными предприятиями. Поправки призваны повысить открытость и прозрачность обществ капитала, одновременно усилив контроль государства. Вместе с тем в предвыборный период у депутатов появились более широкие амбиции - в том числе пересмотреть список компаний, не подлежащих приватизации.
Поправки разработаны в Государственной канцелярии. Они обяжут акционеров - то есть министерства - быть более активными: ставить предприятиям четкие цели, требовать отчетности и ответственности за невыполненные задачи. В случае бездействия министерства правительство сможет передать общество капитала другому учреждению. "До конца созыва этот закон будет одним из наших главных", - заявил председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.