Нужно еще полмиллиона, чтобы не развалился: во сколько обойдется консервация моста "в никуда"

Соответствующие решения были закреплены путем подачи и утверждения в Европейской комиссии заявки на финансирование из Европейского инструмента соединения инфраструктуры (CEF). Как отметил министр, в 2024 году Латвии нужно было выбрать - отказаться от 28,6 млн евро финансирования CEF или реализовать ранее утвержденный объем работ по строительству Рижского центрального узла, в том числе железнодорожного моста через Даугаву. Латвия просила Еврокомиссию перераспределить средства на другие участки, однако это оказалось невозможным. С учетом того, что финансирование CEF жестко привязано к конкретным мероприятиям и в долгосрочной перспективе строительство второго железнодорожного моста через Даугаву будет неизбежным, было принято решение не терять это финансирование и построить по меньшей мере одну опору моста с пролетом.