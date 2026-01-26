Вся помощь от мэра - пожал руку потерпевшим: спустя 5 лет после взрыва газа в Агенскалнсе рижане продолжают судиться с самоуправлением

"Конечно, были громкие заявления - "Да, мы поможем!"... Большое спасибо г-ну Стакису - его помощь проявилась в рукопожатии мужу. Глядя мужу в глаза, он заявил: "Ты знаешь, мы все сделаем, мы будем помогать до последнего, вы все получите обратно, все будет нормально". Но это и была вся помощь, а официально нужно было обращаться в то социальное отделение, из которого каждому выдали по 500 евро", - рассказала Сармите.