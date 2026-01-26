Вся помощь от мэра - пожал руку потерпевшим: спустя 5 лет после взрыва газа в Агенскалнсе рижане продолжают судиться с самоуправлением
Даже спустя пять лет после взрыва в муниципальной квартире на ул. Мелнсила ответственность за случившееся до сих пор выясняется в суде. В первой инстанции потерпевшие победили, но Рижская дума обжаловала приговор, решив продолжить разбирательство. Дело дошло до Сената. Между тем судьба дома и потери жильцов остаются нерешенными, сообщает программа телеканала TV3 "Ничего личного".
Сармите Дреймане прожила с семьей в доме на Мелнсила более 30 лет. Квартира была приобретена в советские годы, и за это время в нее были вложены значительные средства. Там хозяева воспитали детей и провели большую часть жизни. После взрыва состоялась встреча с самоуправлением. Жильцам была обещана быстрая поддержка и решения - у людей появилась надежда на то, что последствия будут устранены.
"Конечно, были громкие заявления - "Да, мы поможем!"... Большое спасибо г-ну Стакису - его помощь проявилась в рукопожатии мужу. Глядя мужу в глаза, он заявил: "Ты знаешь, мы все сделаем, мы будем помогать до последнего, вы все получите обратно, все будет нормально". Но это и была вся помощь, а официально нужно было обращаться в то социальное отделение, из которого каждому выдали по 500 евро", - рассказала Сармите.
В ходе судебного процесса Рижская дума не искала решения, а годами пыталась доказать, что за взрыв не отвечает. Уголовный процесс по факту взрыва длился два года. Предполагаемый виновный сам погиб в происшествии. Жители обратились в суд с гражданским иском к Рижской думе. Суд первой инстанции принял решение в пользу потерпевших, признав, что самоуправление не выполнило обязанности собственника квартиры. Дума обжаловала приговор. Окружной суд решил в пользу самоуправления, и дело сейчас поступило в третью инстанцию.
Спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Агенскалнсе 31 декабря 2020 года
Департамент жилья и среды Рижской думы до окончательного решения никаких действий принимать не собирается. В ходе всего судебного процесса обсуждалось мировое соглашение с главным условием - выделением пострадавшим жителям равноценных квартир от города. Самоуправление не было готово к такому мирному урегулированию. После взрыва судьбы жителей дома сложились по-разному. Сармите с мужем благодаря страховке смогли приобрести квартиру на Кундзиньсале. Другие до сих пор борются с последствиями, а одна из жительниц дома за эти годы скончалась. Сармите говорит спасибо не институтам, а людям, которые не были равнодушны и помогали.
Жильцы выносят вещи из взорвавшегося здания в Агенскалнсе
В этом году похожий случай произошел на улице Баускас, где в принадлежащей самоуправлению квартире взрыв частично разрушил жилой дом. Исход дела на ул. Мелнсила в суде определит, какой будет ответственность самоуправления в подобных случаях впредь. Между тем департамент жилья и среды разработал проект обязательных правил, предусматривающих добавление к арендной плате за пользование муниципальными квартирами страхования, чтобы в будущем свести к минимуму последствия подобных ситуаций. Решение об этих изменениях депутаты планируют принять в первой половине этого года.