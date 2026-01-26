Начинается рассылка уведомлений об изъятии собственности для нужд противомобильности в приграничной зоне

На возражение, что законом танки не остановить, министр продолжает: «Закон — это то, что упорядочивает эту среду. Закон — это то, что устанавливает четкие принципы. Закон — это то, что защищает людей и дает им ясность о том, каким путем мы движемся вперед. Поэтому и проводится эта разъяснительная работа. А эффективность и скорость в данном случае — если скорость равна эффективности, то это важно. Но, как я уже упоминал, в процессе мы сами учимся, как совершенствовать и это сотрудничество, и конкретное размещение заграждений, чего требуют и военные планы, и, конечно, у нас очень тесное сотрудничество с нашими союзниками по НАТО».