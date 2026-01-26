Начинается рассылка уведомлений об изъятии собственности для нужд противомобильности в приграничной зоне
О необходимости создания единой Балтийской линии обороны государства договорились два года назад. Несмотря на то что о мерах противомобильности рассказывали много, жители приграничных районов до сих пор находятся в неведении относительно того, затронут ли и в какой степени эти меры именно их имущество. В первые недели января были разосланы первые уведомления об изъятии тем, чьи земли находятся непосредственно у границы, сообщает передача Латвийского телевидения "de facto".
Из всех самоуправлений, которых касается создание Балтийской линии обороны, Министерство обороны с информационным визитом последним посетило Алуксне. На встречу, состоявшуюся неделю назад, пришло несколько десятков жителей края. Житель Алуксненского края Айвар Делперис пришел на встречу, поскольку его имущество находится близко к границе, но никаких уведомлений он еще не получил: «Хочу знать, насколько близко к границе будет эта зона или как далеко от границы, и затронет ли это мои владения или нет». А если затронет, то будет ли государство их выкупать или можно будет продолжать хозяйственную деятельность.
У позднего визита в Алуксне есть и свой плюс. Совсем недавно, в середине января, в первом этапе владельцы необходимых земель получили уведомления об изъятии. Тем же, чьи владения понадобятся во втором этапе, придется ждать до весны. Один из участников собрания в зале признает: «Возможно, этот первый этап уже завершился. Все прошло как прошло, уведомления получили довольно поздно, но все к этому готовятся. Второй раунд приближается, но во втором раунде я бы хотел, чтобы уведомления пришли вовремя, и чтобы те, кто занимается экономической деятельностью, вложили туда свои средства, время и труд, и тогда, возможно, каким-то образом возникнет взаимопонимание».
Министерство обороны подтверждает, что ни один объект недвижимости не останется без доступа, что землю будут выкупать по рыночной стоимости, а если засеяны сельскохозяйственные культуры, то компенсируют и их, также будут отменены обязательства, например перед Службой поддержки села, если таковые имеются, и будут покрыты все расходы по оформлению документов и другие дополнительные затраты, если они возникнут.
Первые противомобильные заграждения — так называемые противотанковые ежи, зубы дракона, а также бетонные блоки — у восточной границы появились уже полтора года назад. Они размещены у дорог или на дорогах, ведущих в государства-агрессоры, а также на временных площадках размещены уже произведенные конструкции.
Но блокировать дороги недостаточно, если их можно обойти. Меры планируются на глубину около тридцати километров от границы. «Эти зубы дракона, все, что относится к невзрывным заграждениям, — они хороши для остановки, но в любом случае, чтобы они были эффективными, ясно, что их нужно дополнять взрывными заграждениями, такими как противотанковые мины. Но и этого мало. Все должно быть прикрыто огневой мощью — непрямым огнем, прямым огнем. Только тогда эти заграждения в комплексе могут работать», — рассказывает полковник Объединенного штаба НВС Андрис Риекстс.
Нормативные акты разрабатывались медленнее, чем планировалось изначально, и только в конце декабря прошлого года был утвержден список объектов недвижимости, необходимых для работ самого первого этапа. «Я бы сказал, что по сравнению с нашими соседями мы сделали многое. Ни в одной стране нет такого закона, который мы провели через парламент», — говорит министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).
На возражение, что законом танки не остановить, министр продолжает: «Закон — это то, что упорядочивает эту среду. Закон — это то, что устанавливает четкие принципы. Закон — это то, что защищает людей и дает им ясность о том, каким путем мы движемся вперед. Поэтому и проводится эта разъяснительная работа. А эффективность и скорость в данном случае — если скорость равна эффективности, то это важно. Но, как я уже упоминал, в процессе мы сами учимся, как совершенствовать и это сотрудничество, и конкретное размещение заграждений, чего требуют и военные планы, и, конечно, у нас очень тесное сотрудничество с нашими союзниками по НАТО».
Работы запланированы в три этапа. Первые два более заметны, третий, с огневыми позициями, уже более секретный. В целом планы противомобильности затронут территорию площадью около двух тысяч гектаров в Видземском и Латгальском регионах, в шести самоуправлениях. Общее число владельцев, которых коснется изъятие, составляет 1500, свидетельствует информация Министерства обороны.
На данный момент решение принято только по списку первого этапа, в который включены в общей сложности 377 земельных единиц площадью 349,08 га. Из них 77 процентов находятся в частной собственности (в том числе 154 — в собственности физических лиц и 129 — юридических лиц). Детализированные списки остальных этапов еще разрабатываются.
«Для нас при планировании этих заграждений главная задача — не повлиять на жизнь гражданских жителей здесь. В любом случае наши заграждения не будут планироваться через населенные пункты, через поля и пашни, где работает фермер, или через чьи-то дома — этого не будет», — подчеркивает полковник Риекстс.
Пока еще до конца не ясно, когда и какие именно объекты недвижимости затронут изменения, некоторые владельцы лесов уже успели вырубить свои деревья. Меняет ли это разработанные армией планы противомобильности? Незначительно, следует из ответа полковника. «Наши инженеры выезжали посмотреть, соответственно, большого влияния на наши планы это не оказывает. В некоторых местах заграждения приходится перепланировать, переместить так, чтобы действительно был эффект — чтобы мы смогли остановить потенциального противника в случае агрессии», — говорит Риекстс.
Балтийскую линию обороны необходимо построить до 2028 года, на нее в целом выделено 303 миллиона евро (в том числе 40 миллионов — на закупку материально-технических средств для нужд пограничной охраны). Финансирование предусмотрено не только на рытье рвов и закупку и размещение заграждений, но и на мины, системы дистанционного минирования, различные сенсоры, а также на закупку колесной артиллерии.
Из указанных 303 миллионов евро за предыдущие два года было израсходовано 65 миллионов, в этом году запланированы работы на сумму 55 миллионов, оставшаяся сумма запланирована на 2027 и 2028 годы.