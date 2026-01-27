Lidl снижает цены на продукты длительного хранения
Сеть розничной торговли Lidl снижает регулярные цены на ряд популярных продуктов длительного хранения. Цены в магазинах Lidl будут снижены на муку, сахар, консервы и макароны. Снижение регулярных цен превышает 20%.
Заметно, что после инициативы Lidl по снижению цен на товары повседневного спроса, начатой в декабре прошлого года, в январе этому примеру последовали другие розничные торговцы. Это свидетельствует о растущей конкуренции и позитивных изменениях в интересах покупателей, что заставляет других участников рынка пересматривать свою ценовую политику.
Lidl продолжает снижать регулярные цены, чтобы обеспечить жителей Латвии более доступными продуктами питания на каждый день. На этой неделе предприятие снизило регулярные цены на ряд продуктов длительного хранения, включая муку, сахар, консервы и макароны. На отдельные продукты снижение цен превышает 20%.
- мука «Belbake» – цена снижена до 23%;
- отдельные макаронные изделия «Combino» – снижение цен до 23%;
- некоторые консервы «Baresa» и «Freshona» – на 10% дешевле;
- сыр моцарелла «Milbona» – на 9% дешевле;
- сахар «Diamant» – на 8% дешевле;
- безалкогольное пиво «Argus» – цена снижена на 29%.
Это снижение цен – особенно удачное время для покупки продуктов длительного хранения по выгодной цене и создания продуманного запаса продуктов на будущее. Это продукты, которые часто используются в каждом доме и упрощают повседневное приготовление пищи.
Самая дешевая продуктовая корзина в Латвии уже 4 месяца подряд
Lidl стремится обеспечить честные цены каждый день – без искусственных наценок, сложных акционных схем и краткосрочных трюков. Снижая регулярные цены, предприятие обеспечивает покупателям стабильную и долгосрочную надежную выгоду. Такая ценовая политика позволяет совершать покупки просто и предсказуемо – зная, что лучшие цены можно ожидать не только в «особые дни», а каждый день.
Приверженность Lidl предложению качественных продуктов по самым низким ценам подтверждается и данными независимых исследований. Согласно последнему исследованию рынка «Seenext», проведенному в январе, Lidl предлагает самую дешевую продуктовую корзину в Латвии уже четыре месяца подряд, и, соответственно признан самой дешевой сетью магазинов в Латвии.
Снижение цен будет продолжено
Lidl регулярно пересматривает и корректирует цены на продукты, чтобы сделать товары повседневного спроса более доступными для покупателей. Это касается как продуктов питания, так и товаров для дома.
Ранее сообщалось, что в начале года Lidl значительно снизил цены на косметику «Cien» и товары других брендов для гигиены и дома, на широкий ассортимент кофе, на некоторые сорта чая, какао, молочные продукты, бананы и мясные продукты. На прошлой неделе предприятие сообщило о снижении цен на орехи, чипсы, попкорн и различные семена. В конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр Gouda и ультрапастеризованное молоко.