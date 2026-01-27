Lidl снижает цены на продукты длительного хранения

Ранее сообщалось, что в начале года Lidl значительно снизил цены на косметику «Cien» и товары других брендов для гигиены и дома, на широкий ассортимент кофе, на некоторые сорта чая, какао, молочные продукты, бананы и мясные продукты. На прошлой неделе предприятие сообщило о снижении цен на орехи, чипсы, попкорн и различные семена. В конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр Gouda и ультрапастеризованное молоко.