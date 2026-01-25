Домашние заготовки латвийцев под угрозой - почему посещение подвалов вдруг стало опасным
Рост заболеваемости лептоспирозом заставил специалистов обратить внимание на домашние заготовки латвийцев, хранящиеся в подвалах. Специалисты призывают уделять больше внимания защите продуктов.
В этом сезоне зафиксирован рекордный рост заболеваемости лептоспирозом. Такого резкого всплеска не ожидали даже эпидемиологи. Одной из причин они называют увеличение численности грызунов в последние годы, сообщает LSM+.
Жительница Байба однажды спустилась в подвал, чтобы взять собранные осенью яблоки. Открывая дверь, она заметила, как мимо пробежала мышь. Когда женщина зашла глубже в подвал, стало ясно, что грызун успел полакомиться яблоками. «Страшно есть. Хочется понять, как обработать яблоки — кипятком или дезинфицирующими средствами? Так, чтобы не выбрасывать, а можно было безопасно съесть, не рискуя здоровьем и не заразившись», — говорит Байба.
Старший эксперт отдела надзора за распространением продуктов питания Продовольственно-ветеринарной службы Светлана Алминовича-Мильяновича поясняет, что фрукты и овощи относятся к продуктам повышенного риска заражения лептоспирозом, поэтому их необходимо очень тщательно мыть, особенно если планируется есть их сырыми.
Мыть следует как купленные в магазине или на рынке продукты, так и выращенные в собственном саду или взятые из подвала.
Самый безопасный вариант — употреблять термически обработанные фрукты и овощи, однако это не всегда возможно и не всегда хочется. Поэтому Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) рекомендует по возможности хранить запасы из подвала не в открытом виде, а в закрытых емкостях, например в ящиках. Это помогает снизить риск заражения даже в том случае, если в подвале были замечены грызуны. При этом важно помнить и о мытье рук после возвращения с улицы.
Эпидемиолог SPKC Сигита Гейда отмечает:
«Начинать нужно с самого простого — мытья рук хотя бы с мылом. Если есть дезинфицирующее средство, можно использовать и его. Также важно поддерживать порядок вокруг дома, чтобы у грызунов не было условий для размножения».
В SPKC также отмечают, что в этом году число случаев лептоспироза выросло в десять раз: если раньше за год выявляли четыре–пять случаев, то сейчас в поле зрения центра попали как минимум 60 заболевших.