Домашние заготовки латвийцев под угрозой - почему посещение подвалов вдруг стало опасным

Самый безопасный вариант — употреблять термически обработанные фрукты и овощи, однако это не всегда возможно и не всегда хочется. Поэтому Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) рекомендует по возможности хранить запасы из подвала не в открытом виде, а в закрытых емкостях, например в ящиках. Это помогает снизить риск заражения даже в том случае, если в подвале были замечены грызуны. При этом важно помнить и о мытье рук после возвращения с улицы.