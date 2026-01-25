386 семейных врачей не подписали новые договоры с Национальной службой здравоохранения: что это означает для пациентов
386 семейных врачей не заключили новые десятилетние договоры с Национальной службой здравоохранения (NVD) о предоставлении оплачиваемых государством услуг первичной медпомощи и продолжают работать по продленным прежним договорам.
В службе напоминают, что с 1 января этого года новые договоры с семейными врачами больше не заключаются. Тем врачам, которые не подписали новые договоры, предложили продление старого договора.
NVD указывает, что в начале прошлого года старые договоры с теми семейными врачами, которые не подписали новый десятигодичный договор, были продлены до 30 сентября 2025 года. В сентябре прошлого года эти договоры продлили еще на год — до 30 сентября 2026 года.
По состоянию на 1 октября 2025 года действовали 1109 договоров о предоставлении услуг семейных врачей, из них 723 — сроком на десять лет, а 386 — продления прежних договоров.
Ранее сообщалось, что в 2024 году у 1200 семейных врачей был договор с NVD о предоставлении оплачиваемых государством услуг.
В Курземе договор о предоставлении оплачиваемых государством услуг был у 176 семейных врачей, в Латгале — у 140, в Видземе — у 151, в Земгале — у 179 семейных врачей.
Латвийская ассоциация семейных врачей (LĢĀA), представляя часть семейных врачей и практик, на концептуальном уровне договорилась с NVD только о временном продлении договора на оказание медуслуг еще на год — до 30 сентября 2026 года. LĢĀA в суде представляла нескольких семейных врачей или их практики, оспаривая разработанный NVD новый десятилетний договор, который считала несоразмерным. Всего было выдвинуто восемь требований, включая вопросы оплаты, срока договора и условий порядка оказания услуг.
LĢĀA от имени семейных врачей и практик обжаловала решение Административного районного суда по объединенному делу, которым была отклонена часть требований по предлагаемым NVD условиям договора на оказание оплачиваемых государством услуг.
Административный районный суд 11 июля прошлого года удовлетворил заявление LĢĀA лишь частично, признав незаконными пункты договора, предусматривавшие договорные штрафы для семейных врачей. В ассоциации пояснили, что такие условия не соответствуют сути публично-правового договора и не обоснованы ни одним нормативным актом.
При этом три требования LĢĀA — о порядке внесения изменений в договор, условиях пересмотра вознаграждения и возмещении убытков — были отклонены. В LĢĀA считают мотивацию суда по этой части недостаточной и неясной, поэтому решение обжаловали.
Изначально в заявлении семейных врачей было восемь требований, однако в ходе переговоров представители LĢĀA и NVD достигли договоренности по трем пунктам — о сроке договора, объеме предоставляемых отчетов и электронных направлениях. По этим вопросам стороны заключили административный договор, а судебное разбирательство в этой части было прекращено.
Ассоциация положительно оценила уже достигнутую договоренность с NVD по пунктам, касающимся срока договора, подачи отчетов и электронных направлений, оформленную административным договором, но подчеркивает необходимость продолжать юридическую защиту интересов семейных врачей. В ходе судебного процесса оказание услуг семейных врачей жителям не нарушается.
В свою очередь Латвийская ассоциация сельских семейных врачей не возражала против условий договора, указав, что в ходе переговоров с NVD возникшие неясности были устранены, а предложения ассоциации учтены.