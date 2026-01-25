386 семейных врачей не подписали новые договоры с Национальной службой здравоохранения: что это означает для пациентов

Латвийская ассоциация семейных врачей (LĢĀA), представляя часть семейных врачей и практик, на концептуальном уровне договорилась с NVD только о временном продлении договора на оказание медуслуг еще на год — до 30 сентября 2026 года. LĢĀA в суде представляла нескольких семейных врачей или их практики, оспаривая разработанный NVD новый десятилетний договор, который считала несоразмерным. Всего было выдвинуто восемь требований, включая вопросы оплаты, срока договора и условий порядка оказания услуг.