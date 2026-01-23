ФОТО: в Даугавпилсе открылась первая кофейня Caffeine - она стала 29-й в Латвии

«Как и все кофейни Caffeine, эта создана в соответствии с концепцией, характерной для нашей сети: уютный дизайн, приятная атмосфера, возможность наслаждаться отличным кофе, вкусными закусками и полезными блюдами, а также покупать кофе навынос и наши вкусные кондитерские изделия, которые мы ежедневно производим свежими. Расширение за пределы Риги всегда особенно радостное событие, потому что оно позволяет дотянуться до любителей кофе по всей Латвии — и студентов, и молодых родителей, которые в наших кофейнях с удовольствием учатся или отдыхают, и профессионалов, которые проводят здесь рабочие встречи, — и подарить им место, где можно встречаться, быть вместе и наслаждаться отличным кофе», — говорит Даце Довидена, председатель правления SIA Reitan Convenience Latvia (бренд Caffeine).