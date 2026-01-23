ФОТО: в Даугавпилсе открылась первая кофейня Caffeine - она стала 29-й в Латвии
22 января в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Алеяс, 77 и Ригас, открылась первая в городе кофейня Caffeine, став 29-й кофейней бренда в Латвии. Площадь заведения составляет 102 квадратных метра, и оно удобно доступно для всех, в том числе для людей на инвалидных колясках и родителей с детскими колясками.
«Как и все кофейни Caffeine, эта создана в соответствии с концепцией, характерной для нашей сети: уютный дизайн, приятная атмосфера, возможность наслаждаться отличным кофе, вкусными закусками и полезными блюдами, а также покупать кофе навынос и наши вкусные кондитерские изделия, которые мы ежедневно производим свежими. Расширение за пределы Риги всегда особенно радостное событие, потому что оно позволяет дотянуться до любителей кофе по всей Латвии — и студентов, и молодых родителей, которые в наших кофейнях с удовольствием учатся или отдыхают, и профессионалов, которые проводят здесь рабочие встречи, — и подарить им место, где можно встречаться, быть вместе и наслаждаться отличным кофе», — говорит Даце Довидена, председатель правления SIA Reitan Convenience Latvia (бренд Caffeine).
Даугавпилсская Caffeine предлагает как кофе, приготовленный бариста в кофейне, из экологически выращенных кофейных зерен — с широким ассортиментом, где каждый найдет напиток по вкусу, — так и торты, киши, булочки, десерты и салаты, приготовленные на собственном производстве компании.
Как и в других кофейнях сети, в дизайне использован элемент, связанный с местной средой: здесь это неофициальный символ города — кот, который украшает улицу Ригас в виде любимой горожанами и прохожими скульптуры, а также присутствует на стене новой кофейни Caffeine.
Кофейня Caffeine в Даугавпилсе по будням и субботам открыта с 08:00 до 21:00, по воскресеньям — с 09:00 до 20:00.
Caffeine — ведущая сеть кофеен в странах Балтии, предлагающая качественный кофейный опыт и уютную атмосферу. Компания основана в 2007 году в Вильнюсе (Литва) и с тех пор расширила деятельность во всех трех странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии. Компания принадлежит норвежской розничной группе Reitan Convenience, которая также управляет брендами Narvesen и R-kiosk. В сети Caffeine работает 145 кофеен в пяти странах. В Латвии компания в 29 кофейнях обеспечивает рабочие места более чем 150 сотрудникам.