Регина Лочмеле меняет политическую силу перед выборами в Сейм
Экс‑депутат Сейма и Рижской думы Регина Лочмеле присоединилась к партии "Латвия на первом месте" и будет баллотироваться в Сейм от рижского списка.
К партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) присоединилась экс-депутат Сейма и Рижской думы от партии "Согласие", бывшая также заместителем председателя партии Регина Лочмеле, сообщил в социальных сетях председатель ЛПМ Айнар Шлесерс. Лочмеле будет участвовать в выборах в Сейм в составе Рижского избирательного списка ЛПМ.
В начале этого года Лочмеле покинула "Согласие", которое несколько выборов подряд не могло пройти ни в Сейм, ни в Рижскую думу, при этом одним из лидеров списка всегда была Лочмеле. По словам председателя правления "Согласия" Яниса Урбановича, изменения в составе партии происходят потому, что она больше "не может никому обещать должности и процветания" или "надежд на карьерный подъем".
Как сообщалось, в субботу на съезде партии "Согласие" было принято решение вместе с "Партией центра" сформировать объединение "Центр согласия" и стартовать на предстоящих в октябре выборах в Сейм, сообщил председатель правления "Согласия" Урбанович.