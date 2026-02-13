Регина Лочмеле меняет политическую силу перед выборами в Сейм

В начале этого года Лочмеле покинула "Согласие", которое несколько выборов подряд не могло пройти ни в Сейм, ни в Рижскую думу, при этом одним из лидеров списка всегда была Лочмеле. По словам председателя правления "Согласия" Яниса Урбановича, изменения в составе партии происходят потому, что она больше "не может никому обещать должности и процветания" или "надежд на карьерный подъем".