Летом в Риге продолжатся масштабные дорожные работы - где будут пробки и ограничения
Лето в Риге пройдет под знаком масштабных ремонтов: мосты, магистрали и новые велодорожки. Водителей ждут ограничения и сужение полос — работы затронут ключевые транспортные артерии города.
Летом в Риге продолжатся масштабные работы по улучшению транспортной инфраструктуры, заявил в интервью агентству LETA директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш.
Помимо строительных работ четвертой очереди Южного моста, Каулиньш выделил завершение реконструкции Земитанского путепровода, строительство путепровода на Кундзиньсале, 15 пунктов мобильности, пешеходные и велосипедные дорожки, проекты благоустройства территорий Рига–Улброка, Рига–Бабите–Пиньки, Рига–Кекава.
Среди объектов обновления покрытия крупнейшими являются улица Улманя гатве в направлении улицы Яунмоку — от торгового центра Spice до улицы Лиепаяс. На этом участке также будет проведен ремонт коллекторов ливневой канализации, поскольку они находятся в плохом техническом состоянии.
Работы запланированы также на улице Гранита и на улице Мукуcалас — от Каменного моста до Островного моста. Это три крупнейших объекта, но будут и многие меньшие, пообещал Каулиньш.
С учетом ремонтов ожидаются и изменения в организации движения, например на улице Мукуcалас. Работы будут проводиться аналогично другим магистральным улицам — движение будет организовано с сокращением количества полос по участкам.