Суд отклонил иск депутата Абрамы против Смилтенса о защите чести и достоинства
Верховный суд поставил точку в споре между депутатами Скайдрите Абрамой и Эдвардом Смилтенсом, отказавшись рассматривать кассацию. В силе осталось решение, что высказывания Смилтенса были выражением мнения, а не порочащими фактами.
Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по гражданскому делу, в котором внефракционная депутат Сейма Скайдрите Абрама подала иск против депутата Эдварда Смилтенса («Объединенный список»), требуя опровержения недостоверных, порочащих честь и достоинство сведении, извинений за их распространение и взыскания компенсации морального вреда. В результате вступило в силу решение Рижского окружного суда об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.
Абрама подала иск, считая, что Смилтенс, выступая на заседании Сейма и в социальной сети X, комментируя ее поданное в Президиум Сейма ходатайство об отсрочке рассмотрения законопроекта, распространил сведения, порочащие ее честь и достоинство, о якобы совершенных противоправных деяниях — фальсификации документов комиссии Сейма и попытке впоследствии исправить или скрыть поданное ходатайство. Кроме того, по мнению Абрамы, Смилтенс своими высказываниями нарушил презумпцию невиновности, приравняв ее действия к аналогичному случаю, когда фальсификация протокола комиссии Сейма была установлена обвинительным приговором по уголовному делу.
Рижский районный суд и Рижский окружной суд отклонили иск Абрамы.
Окружной суд установил, что высказывания Смилтенса содержат как элементы мнения, так и элементы сведений, однако в общем контексте следует признать, что в основном было выражено мнение одного депутата о действиях другого депутата. Также высказывания не содержат утверждения о виновности Абрамы в совершении уголовного преступления, а лишь напоминают о возможных последствиях, если бы такое преступление было совершено.
Поскольку высказывания были сделаны на заседании Сейма, их целевой аудиторией являлись депутаты Сейма и избиратели. В качестве нейтрального среднестатистического лица в такой ситуации следует рассматривать избирателя, который вникает и следит за политическими процессами в государстве, не становясь на сторону каких-либо политических взглядов.
Окружной суд пришел к выводу, что нет оснований полагать, будто кто-либо из депутатов воспринял высказывания как сообщение о фактах, а среднестатистический избиратель, по мнению суда, воспринял их как критическое мнение. Поэтому окружной суд не усмотрел оснований обязывать Смилтенса опровергать сказанное, и оно также не было признано несоразмерно оскорбительным, поскольку в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие это.