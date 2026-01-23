Суд отклонил иск депутата Абрамы против Смилтенса о защите чести и достоинства

Окружной суд установил, что высказывания Смилтенса содержат как элементы мнения, так и элементы сведений, однако в общем контексте следует признать, что в основном было выражено мнение одного депутата о действиях другого депутата. Также высказывания не содержат утверждения о виновности Абрамы в совершении уголовного преступления, а лишь напоминают о возможных последствиях, если бы такое преступление было совершено.