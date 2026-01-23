Три нарушения за год - и ВНЖ могут аннулировать: Сейм поддержал поправки
Большинство депутатов Сейма в четверг в первом чтении поддержали поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают более строгие требования к иностранцам, находящимся в Латвии. Подготовленные поправки также предусматривают возможность аннулировать временный вид на жительство лицам за повторные нарушения закона.
Предполагается, что новый порядок будет распространяться как на тех иностранцев, которые живут в Латвии недолго, так и на тех, кто живет здесь уже несколько десятилетий, например, на граждан России, сообщает LSM.lv.
В голосовании в первом чтении в Сейме инициативу поддержали 57 депутатов от фракций «Новое Единство», Союза зеленых и крестьян, Национального объединения и «Объединенного списка». Против были депутаты от фракций партий «Латвия на первом месте» и «Стабильности!». Большинство депутатов от «Прогрессивных» воздержались.
Законопроект предусматривает, что выданный иностранцу временный вид на жительство может быть аннулирован, если в течение одного календарного года это лицо совершило три административных правонарушения в сфере общественного порядка, государственного управления или дорожного движения.
Статистика показывает, что в прошлом году в Латвии было около 21 000 граждан третьих стран, из которых 11 000 совершили административные правонарушения.
«Под термином “систематическое неповиновение закону” в данном случае следует понимать сознательное, повторное и регулярное несоблюдение правовых норм, что свидетельствует о равнодушном или отрицательном отношении к закону и ранее полученным наказаниям. Такое поведение оценивается как постоянное неподчинение правопорядку и может служить основанием для применения более строгих наказаний или установления дополнительных ограничений», — заявил на пленарном заседании Сейма депутат Айнарс Латковскис («Новое Единство»).
«Необходим более строгий контроль за иностранцем, которому выдан временный вид на жительство, чтобы предотвратить любые риски для общественной безопасности, в том числе в сфере общественного порядка, государственного управления и/или дорожного движения. Обязанность государства — обеспечивать общественный порядок и безопасность, чему способствует соблюдение законов и четкое определение строгих последствий за их нарушение, чтобы предотвратить желание лица совершать повторные правонарушения», — подчеркнул Латковскис.
Этот законопроект подписали как депутаты коалиции, так и оппозиции — председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис («Объединенный список»), председатель фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс, депутаты Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) и внефракционный депутат Скайдрите Абрама.