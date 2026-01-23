Акушерки на пределе: почему те, кто помогает рождаться нашим детям, сами едва держатся

В настоящее время в Латвии зарегистрировано около 600 акушерок — этого количества достаточно для страны. Однако многие из них сталкиваются с профессиональным выгоранием, поскольку, чтобы заработать на жизнь, вынуждены работать на нескольких работах и проводить на сменах долгие часы. Сейчас средняя оплата труда в этой профессии составляет 7,41 евро в час до уплаты налогов. Латвийская ассоциация акушерок неоднократно обращалась в Министерство здравоохранения с просьбой повысить заработную плату, однако пока их не услышали, сообщает LSM+.