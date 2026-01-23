Акушерки на пределе: почему те, кто помогает рождаться нашим детям, сами едва держатся
Несмотря на достаточное количество акушерок в Латвии, профессия переживает кризис: низкая оплата, переработки и эмоциональное выгорание ставят под угрозу качество помощи будущим мамам.
В настоящее время в Латвии зарегистрировано около 600 акушерок — этого количества достаточно для страны. Однако многие из них сталкиваются с профессиональным выгоранием, поскольку, чтобы заработать на жизнь, вынуждены работать на нескольких работах и проводить на сменах долгие часы. Сейчас средняя оплата труда в этой профессии составляет 7,41 евро в час до уплаты налогов. Латвийская ассоциация акушерок неоднократно обращалась в Министерство здравоохранения с просьбой повысить заработную плату, однако пока их не услышали, сообщает LSM+.
Переутомление, бессонные ночи, высокая ответственность — так можно охарактеризовать работу акушерок при сравнительно низком уровне оплаты, отметили в Латвийской ассоциации акушерок. «В Латвии мы до сих пор работаем по 24 часа. Ты, возможно, только что дошла до дома — и получаешь звонок от женщины, с которой заключен договор на сопровождение родов. Здесь речь идет о качестве помощи, о выгорании, об уважительном отношении к этим специалистам системы здравоохранения», — сказала президент Латвийской ассоциации акушерок Линда Вейдемане.
На программу ведения беременности в 2025 году было направлено более шести миллионов евро, однако из этой суммы акушеркам достается лишь незначительная часть, поскольку основную долю финансирования получает гинеколог. При этом обязанностей у акушерок стало больше, подтвердила гинеколог и специалист по родовспоможению Лиепайской региональной больницы Иева Рамане. «Благодаря различным изменениям, инициированным Министерством здравоохранения, акушерская модель ухода сейчас, можно сказать, выдвигается на первый план. У акушерок стало больше возможностей — они могут назначать анализы, оформлять декретные листы», — отметила Рамане.
О важной роли акушерок высказалась и Мадара, мать четырехлетнего сына, которая два месяца назад родила дочь Анну. «После первых родов я думала, что больше не захочу иметь детей — этот опыт был травмирующим. В эту беременность я шла с целью получить исцеляющие роды. Это действительно ощущение безопасности — когда начинаются роды, ты ждешь именно ее, акушерку», — рассказала Мадара.
В диалоге с Министерством здравоохранения ассоциация добивается изменений, чтобы акушерки могли выполнять расширенный круг обязанностей, получая при этом адекватное вознаграждение.