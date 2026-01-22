В Латвии хотят ужесточить дистанционное обучение

Поправки предусматривают более строгое и четкое регулирование удаленного обучения. Удаленное или семейное обучение в 1-6-х классах будет разрешено в течение одного года только для учеников, прошедших оценку в самоуправлении. В ней должны быть указаны особые обстоятельства, по которым такая форма обучения отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные условия, состояние здоровья, доступ к образованию или другие обстоятельства, которые должны быть оценены самоуправлением. Разрешение на удаленное обучение может быть продлено.