По латвийскому сценарию: в Эстонии начались споры о выходе из Стамбульской конвенции
фото: LETA
На протесте против выхода из Стамбульской конвенции в Риге.
LETA / BNS

У здания парламента Эстонии в четверг пройдет митинг в поддержку Стамбульской конвенции.

В четверг в 9 часов утра перед зданием Рийгикогу в Таллине пройдет митинг в защиту Стамбульской конвенции. Организаторами митинга выступают инициатива «Да свободе, нет лжи» и Feministeerium. Поводом для акции послужил инициированный 4 ноября в Рийгикогу законопроект Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) о выходе из Стамбульской конвенции. По мнению организаторов, этот шаг ставит под угрозу приверженность Эстонии предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также защите пострадавших.

В митинге примут участие и выступят с речами уполномоченный по гендерному равноправию, представители организаций, борющихся с насилием в отношении женщин, а также ряд членов Рийгикогу. 

Латвийцы на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции.

10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)

По оценкам Государственной полиции, вечером 6 ноября на Домской площади в Риге в рамках протеста против выхода Латвии из Стамбульской ...

Стамбульская конвенция — это международный договор, целью которого является предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защита пострадавших и привлечение виновных к ответственности. Организаторы митинга утверждают, что распространяемая в ходе общественных дебатов дезинформация о конвенции вводит в заблуждение и сеет необоснованный страх: конвенция не угрожает ни конституции, ни семье, ни культуре Эстонии, а поддерживает право каждого человека на жизнь без насилия. 

