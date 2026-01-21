По латвийскому сценарию: в Эстонии начались споры о выходе из Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция — это международный договор, целью которого является предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защита пострадавших и привлечение виновных к ответственности. Организаторы митинга утверждают, что распространяемая в ходе общественных дебатов дезинформация о конвенции вводит в заблуждение и сеет необоснованный страх: конвенция не угрожает ни конституции, ни семье, ни культуре Эстонии, а поддерживает право каждого человека на жизнь без насилия.