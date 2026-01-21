По латвийскому сценарию: в Эстонии начались споры о выходе из Стамбульской конвенции
У здания парламента Эстонии в четверг пройдет митинг в поддержку Стамбульской конвенции.
В четверг в 9 часов утра перед зданием Рийгикогу в Таллине пройдет митинг в защиту Стамбульской конвенции. Организаторами митинга выступают инициатива «Да свободе, нет лжи» и Feministeerium. Поводом для акции послужил инициированный 4 ноября в Рийгикогу законопроект Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) о выходе из Стамбульской конвенции. По мнению организаторов, этот шаг ставит под угрозу приверженность Эстонии предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также защите пострадавших.
В митинге примут участие и выступят с речами уполномоченный по гендерному равноправию, представители организаций, борющихся с насилием в отношении женщин, а также ряд членов Рийгикогу.
Стамбульская конвенция — это международный договор, целью которого является предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защита пострадавших и привлечение виновных к ответственности. Организаторы митинга утверждают, что распространяемая в ходе общественных дебатов дезинформация о конвенции вводит в заблуждение и сеет необоснованный страх: конвенция не угрожает ни конституции, ни семье, ни культуре Эстонии, а поддерживает право каждого человека на жизнь без насилия.