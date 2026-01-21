Депутаты ЕС предлагают закрепить бесплатную ручную кладь и упростить компенсации за задержки рейсов
Сохранить компенсации в нынешнем объеме после трехчасовой задержки, упростить процедуру выплат и закрепить право на бесплатную ручную кладь — такова позиция депутатов Европарламента по реформе правил ЕС о правах авиапассажиров.
В среду Европарламент большинством голосов принял позицию по изменениям в правилах ЕС о правах авиапассажиров: 632 депутата проголосовали «за», 15 — «против», 9 — воздержались. Депутаты не поддержали предложение министров стран ЕС ослабить действующие с 2004 года правила, направленные на защиту пассажиров в случаях сбоев в поездках.
Сохранение действующих прав
Европарламент настаивает, что пассажиры должны сохранять право на возврат средств или изменение маршрута, а также на компенсацию, если рейс задержан более чем на три часа, отменен или пассажиру отказали в посадке. Совет ЕС, напротив, предлагает применять компенсацию только после 4–6 часов задержки — в зависимости от дальности полета.
Также парламент выступает против снижения текущих сумм компенсаций и предлагает установить их в диапазоне 300–600 евро в зависимости от расстояния. Правительства стран ЕС предлагают диапазон 300–500 евро.
Поскольку авиакомпании несут ответственность только за ситуации, которые они контролируют, Европарламент предлагает вернуть и уточнить перечень чрезвычайных обстоятельств, при которых перевозчик может не выплачивать компенсацию. Сейчас к ним относят, например, природные катастрофы, войну, погодные условия или непредвиденные трудовые споры, затрагивающие перевозчика, аэропорт или поставщика аэронавигационных услуг. Депутаты хотят, чтобы освобождение от компенсаций было возможно только по обстоятельствам из утвержденного списка, а Еврокомиссия регулярно его обновляла. При этом парламент согласен с Советом ЕС, что обязанность помощи застрявшим пассажирам должна сохраняться при любых обстоятельствах: прохладительные напитки каждые два часа после планового времени вылета, питание через три часа, а также размещение до трех ночей.
Быстрее и проще: предзаполненные формы
Чтобы упростить получение выплат и снизить зависимость от посредников, депутаты предлагают внедрить предзаполненные формы для запросов на компенсацию и возмещение. Согласно проекту, авиакомпания должна в течение 48 часов после инцидента (отмена или задержка) направлять пассажиру предзаполненную форму. Пассажиру затем дается один год на подачу заявления. Позиция Совета ЕС отличается: там считают, что предзаполненная форма нужна только при отмене, но не при длительной задержке.
Бесплатная ручная кладь и другие гарантии
Европарламент предлагает закрепить право пассажира бесплатно брать на борт:
- один личный предмет (например, сумку, рюкзак или ноутбук),
- одну небольшую единицу ручной клади с максимальным размером 100 см по сумме длины, ширины и высоты и весом до 7 кг.
Депутаты также предлагают отменить дополнительные сборы, которые иногда взимаются за исправление ошибки в имени пассажира или за регистрацию на рейс. Пассажиры должны сохранять право выбора между цифровым и бумажным посадочным талоном.
Отдельно подчеркивается, что взрослым, путешествующим с детьми до 14 лет, а также сопровождающим лиц с ограниченной подвижностью, должно быть разрешено сидеть рядом без дополнительной платы.
Уязвимые пассажиры: отдельные нормы
Депутаты уделяют особое внимание пассажирам с инвалидностью или ограниченной подвижностью. В документе говорится, что такие пассажиры должны иметь право на компенсацию, изменение маршрута и помощь авиакомпании, если они пропустили рейс из-за того, что аэропорт не обеспечил своевременную помощь и пассажир не успел к выходу на посадку.
Также предлагается обеспечить приоритет при посадке для пассажиров с ограниченной подвижностью, беременных, младенцев и детей в колясках с сопровождающим, а сопровождающий должен сидеть рядом без дополнительной оплаты.
Цитата докладчика
Докладчик Андрей Новаков заявил, что парламент готов продолжать работу ради более ясных и предсказуемых правил и более сильной авиационной отрасли, но не за счет пассажиров. По его словам, «красными линиями» остаются трехчасовой порог задержки, нынешние уровни компенсаций, предзаполненные формы и реально исполнимые меры защиты; он также выразил надежду, что министры ЕС пересмотрят свою позицию, чтобы стороны могли прийти к взаимоприемлемому результату.
В рамках процедуры второго чтения позиция Европарламента будет направлена в Совет ЕС. Если Совет не примет все поправки парламента, будет созвана Согласительная комиссия для выработки окончательной редакции закона.