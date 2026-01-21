Депутаты ЕС предлагают закрепить бесплатную ручную кладь и упростить компенсации за задержки рейсов

Поскольку авиакомпании несут ответственность только за ситуации, которые они контролируют, Европарламент предлагает вернуть и уточнить перечень чрезвычайных обстоятельств, при которых перевозчик может не выплачивать компенсацию. Сейчас к ним относят, например, природные катастрофы, войну, погодные условия или непредвиденные трудовые споры, затрагивающие перевозчика, аэропорт или поставщика аэронавигационных услуг. Депутаты хотят, чтобы освобождение от компенсаций было возможно только по обстоятельствам из утвержденного списка, а Еврокомиссия регулярно его обновляла. При этом парламент согласен с Советом ЕС, что обязанность помощи застрявшим пассажирам должна сохраняться при любых обстоятельствах: прохладительные напитки каждые два часа после планового времени вылета, питание через три часа, а также размещение до трех ночей.