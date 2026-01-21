Квартира мечты или долговая яма? Все, что нужно знать об ипотеке в 2026 году

Подавая заявку на кредит, важно учитывать, что общий объем обязательств по кредитам не должен превышать доход семьи за шесть лет. Одновременно сумма ежемесячных платежей по всем кредитам по отношению к доходам домохозяйства не должна превышать 30–40% (в зависимости от общего уровня дохода). Эти критерии следуют из установленных законодательством максимальных лимитов, при этом у каждого кредитного учреждения могут быть дополнительные условия, которые уменьшают максимально возможную сумму займа.