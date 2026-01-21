Все для людей: мэр Риги объяснил, на что в 2026 году в столице будут тратиться деньги

Как сообщалось, Рижская дума в среду рассматривает бюджет самоуправления на текущий год. Также сообщалось, что доходы самоуправления в этом году запланированы в размере 1,508 млрд евро, что на 37,6 млн евро больше предыдущего года, а расходы - в размере 1,702 млрд евро, что почти на 194 млн евро больше, чем доходы. Налоговые поступления в бюджет самоуправления планируются в размере около 1,056 млрд евро, в том числе 934 млн евро составят поступления подоходного налога с населения, а 119 млн евро - поступления налога на недвижимость.