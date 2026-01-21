Вспышка африканской чумы свиней в Вайнедской волости - под угрозой уничтожения более 22 000 животных

Представители ПВС пояснили, что наибольшей угрозой здоровью домашних свиней являются кабаны. Как сообщалось, в этом году АЧС в Латвии констатировано у 83 кабанов в 37 волостях 13 краев. С июня 2014 года, когда в Латвии впервые была зарегистрирована АЧС, вирус был обнаружен в общей сложности у 8877 кабанов, в том числе в 2014 году у 217 кабанов, в 2015 году - у 1048, в 2016 году - у 1146, в 2017 году - у 1431, в 2018 году - у 905, в 2019 году - у 430, в 2020 году - у 377, в 2021 году - у 448, в 2022 году - у 1274 кабанов, а в 2023 году - у 1002 кабанов.