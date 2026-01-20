"Это было унизительно": история клиентки airBaltic о взвешивании чемоданов вызвала спор в соцсетях

Предпринимательница в сфере звукозаписи и шоу-бизнеса Элита Милграве рассказала в соцсетях о ситуации, с которой столкнулась утром в Рижском аэропорту, летя рейсом airBaltic. По ее словам, у выхода на посадку взвешивали сумки всех пассажиров экономкласса — в том числе покупки, сделанные в магазинах аэропорта уже после прохождения контроля безопасности. При этом, как утверждает Милграве, никакой заранее заметной и понятной информации об этом не было.