"Это было унизительно": история клиентки airBaltic о взвешивании чемоданов вызвала спор в соцсетях
Пост предпринимательницы Элиты Милграве о взвешивании ручной клади в Рижском аэропорту вызвал бурную дискуссию в соцсетях: одни говорят об унижении клиентов, другие — о правилах, которые обязаны соблюдать все.
Предпринимательница в сфере звукозаписи и шоу-бизнеса Элита Милграве рассказала в соцсетях о ситуации, с которой столкнулась утром в Рижском аэропорту, летя рейсом airBaltic. По ее словам, у выхода на посадку взвешивали сумки всех пассажиров экономкласса — в том числе покупки, сделанные в магазинах аэропорта уже после прохождения контроля безопасности. При этом, как утверждает Милграве, никакой заранее заметной и понятной информации об этом не было.
Когда она попыталась зафиксировать происходящее на видео, была вызвана охрана. Ей запретили снимать, потребовали показать галерею личного телефона и удалить запись. «Мне это кажется неуважительным, унизительным и просто неправильным», — написала Милграве.
Она также усомнилась в логике выборочного контроля и предложила, что если для авиакомпании принципиален вес, то следовало бы учитывать общий вес — пассажир плюс багаж, а не «селективно наказывать только некоторых».
Милграве отметила, что летает часто и сознательно старается избегать airBaltic, и делится историей, чтобы другие пассажиры понимали, с чем могут столкнуться.
«Уважение к клиенту — это не бонус. Это базовая вещь», — подчеркнула она.
В комментариях развернулась оживленная дискуссия. Многие пользователи не согласились с позицией предпринимательницы и напомнили, что взвешивание ручной клади, включая покупки duty free, — обычная практика во многих аэропортах и авиакомпаниях.
Некоторые приводили личные примеры:
- в Варшаве у LOT взвешивают абсолютно все вещи, включая маленькие сумки;
- на загруженных рейсах контроль всегда строже;
- зачастую персонал «закрывает глаза», но это не означает, что правил не существует.
Часть комментаторов указала, что запрет на съемку в аэропортах также прописан в правилах, а споры с персоналом могут закончиться запретом на полеты. Другие поддержали саму идею строгого контроля, отмечая, что из-за чужих «легких, но огромных» чемоданов в салоне часто не хватает места для сумок, которые формально полностью соответствуют нормам по весу и габаритам.
Особенно острой оказалась реакция на предложение учитывать общий вес пассажира и багажа. Многие назвали эту идею дискриминационной по отношению к людям с лишним весом, беременным или тем, у кого есть проблемы со здоровьем. По их мнению, такой подход может открыть путь к опасным коммерческим практикам — от более дорогих билетов до неравного отношения к пассажирам.