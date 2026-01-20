Девять погибших за 18 дней: спасатели объяснили, почему в Латвии растет число смертельных пожаров

В VUGD подчеркивают: каждый человек несет ответственность за безопасность своего жилья. Пожары, связанные с отоплением, угрожают не только имуществу, но прежде всего здоровью и жизни людей. Опыт спасателей показывает, что наиболее распространенные причины возгораний связаны с ошибками при эксплуатации печей и обогревателей. Среди них — чрезмерная растопка печи, из-за которой расширяются микротрещины, и жар или искры попадают на конструкции здания. Опасность также представляют незакрытые дверцы печей, из которых на пол могут выпасть угли.