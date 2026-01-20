Девять погибших за 18 дней: спасатели объяснили, почему в Латвии растет число смертельных пожаров
Начало года в Латвии оказалось трагичным: несмотря на то, что количество пожаров не увеличилось, их последствия стали значительно тяжелее. Спасатели связывают это с морозами и неправильным использованием отопительных приборов.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (VUGD), первые недели года принесли тревожную статистику.
За 18 дней в пожарах погибли девять человек, пострадали 36, еще 78 удалось спасти. При этом общее количество пожаров осталось на уровне прошлого года, однако их исходы стали гораздо более трагичными.
С наступлением холодов жители все активнее ищут способы согреться — чаще топят печи, используют электрические обогреватели. Именно в этот период спасатели фиксируют рост числа пожаров, вызванных неисправными или неправильно используемыми отопительными приборами.
В VUGD подчеркивают: каждый человек несет ответственность за безопасность своего жилья. Пожары, связанные с отоплением, угрожают не только имуществу, но прежде всего здоровью и жизни людей. Опыт спасателей показывает, что наиболее распространенные причины возгораний связаны с ошибками при эксплуатации печей и обогревателей. Среди них — чрезмерная растопка печи, из-за которой расширяются микротрещины, и жар или искры попадают на конструкции здания. Опасность также представляют незакрытые дверцы печей, из которых на пол могут выпасть угли.
Нередко источником пожара становится и неправильное обращение с золой — ее складывают в картонные коробки или пластиковые ведра и оставляют в закрытых помещениях, на верандах или крыльцах. Даже после выгребания зола долго сохраняет тепло и способна вызвать возгорание.
Еще одна распространенная ошибка — сушка одежды и обуви на печах или электрических обогревателях, а также размещение рядом с ними горючих предметов: дров, полотенец, газет или пластиковых емкостей. Спасатели напоминают, что воспламенение возможно не только от открытого огня, но и от высокой температуры.
Особую опасность представляет разжигание печей с помощью горючих жидкостей, что может привести к вспышке, ожогам и пожару. В холодное время года пожарные также ежедневно выезжают на случаи возгорания сажи в дымоходах. Это свидетельствует о том, что дымоходы не были очищены перед отопительным сезоном или в печах сжигались отходы и неподходящие материалы. Горящая сажа повреждает дымоходы, вызывает трещины и может привести к возгоранию перекрытий или крыши.
Спасатели призывают жителей поговорить с пожилыми родственниками и близкими, которые пользуются дровяным отоплением, о правилах безопасной эксплуатации печей. Часто именно укоренившиеся за годы привычки становятся причиной пожаров.
VUGD напоминает: необходимо регулярно проверять отопительные приборы, не перегревать печи, держать их дверцы закрытыми, своевременно чистить дымоходы и не хранить рядом горючие предметы. Любая неосторожность может стоить слишком дорого. В случае пожара своевременно предупредит исправный дымовой детектор. Если же беда все-таки произошла, необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренной помощи 112, чтобы пожарные-спасатели могли как можно быстрее прийти на помощь.