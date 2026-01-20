Есть идеи? Рига объявила конкурс проектов для развития районов - до 4000 евро на инициативу

Цель конкурса — предоставить софинансирование проектам, которые актуализируют и стимулируют гражданское участие жителей Риги, а также обучают и информируют их по этой теме, в том числе способствуют развитию добровольческой деятельности и укреплению чувства принадлежности к своему району, городу и государству.