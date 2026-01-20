Есть идеи? Рига объявила конкурс проектов для развития районов - до 4000 евро на инициативу
Центр жителей районов Риги объявил конкурс проектов, предлагая софинансирование инициативам, которые в этом году способствуют участию жителей, вовлечению добровольцев и развитию районов столицы.
Цель конкурса — предоставить софинансирование проектам, которые актуализируют и стимулируют гражданское участие жителей Риги, а также обучают и информируют их по этой теме, в том числе способствуют развитию добровольческой деятельности и укреплению чувства принадлежности к своему району, городу и государству.
Также цель конкурса — активизировать движение районов как одну из форм самоорганизации жителей, чтобы защищать интересы местных сообществ, изучать проблемы жителей и искать решения во взаимодействии жителей и самоуправления, а также обеспечивать личное участие жителей в улучшении среды проживания.
Подать заявку на проект может юридическое лицо, осуществляющее деятельность в городе Риге и желающее участвовать в вопросах развития городских районов.
Софинансирование может быть предоставлено проектам, которые способствуют активизации гражданского участия жителей и укреплению чувства принадлежности, содействуют сотрудничеству различных групп жителей или взаимодействию жителей с Рижским самоуправлением, а также предусматривают вовлечение и участие жителей на всех или нескольких этапах проекта.
Проекты должны быть реализованы в период с 1 апреля по 30 сентября.
На один проект может быть выделено софинансирование в размере до 4000 евро, но не более 95% от общей сметы проекта. Заявитель обязан обеспечить софинансирование не менее 5%.
Если проект предусматривает проведение форума жителей районов без дополнительных мероприятий, на такую активность можно получить поддержку не более 2000 евро.
Общая сумма, планируемая к распределению в первом этапе конкурса, составляет до 60 000 евро.