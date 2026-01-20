В Риге проходят мероприятия памяти баррикад
В этом году исполняется 35 лет со дня событий января 1991 года.
Сегодня в Риге проходят несколько мероприятий памяти баррикад.

В 9:00 в Домском соборе состоялось экуменическое собрание, а в 10:00 на Домской площади проходит зажжение костра в память о баррикадах 1991 года. Вечером у костра будут исполняться песни.

В 11:00 начнется панихида, затем - церемония возложения цветов к памятнику Свободы, на Бастионной горке у мест памяти погибших и у бывшего здания МВД на бульваре Райня, 6.

В 14:30 состоится панихида на II Лесном кладбище в память о погибших 20 января 1991 года, а в 16:00 запланировано зажжение памятного костра у здания Сейма.

Вечером в 18:00 в Домском соборе начнется организованная столичным самоуправлением памятная концертная постановка "С силой глубины". В программе прозвучат хоровая музыка, сольные песни и музыка для органа.

Как сообщалось, 20 января обширной программой в Риге и регионах Латвии будет отмечаться День памяти защитников баррикад 1991 года.

В 9:55 по всей Латвии прозвучали церковные колокола, а в школах состоялся урок "Баррикады 1991 года - борьба Латвии за свободу, демократию и независимость".

В свою очередь Латвийское телевидение предлагает обширную программу передач, посвященных событиям 1991 года и годовщине баррикад.

В этом году исполняется 35 лет со дня событий января 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственным путем защищали на баррикадах свободу государства от противников независимости.

